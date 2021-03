Robert Kirkman, creatore dei fumetti di Invincible e della serie animata originale di Amazon Prime, ha rivelato che c’è abbastanza materiale nei fumetti per fare durare la serie per sette stagioni.

Invincible – i progetti futuri

I primi tre episodi della durata di tre ore di Invincible, l’adattamento televisivo animato dell’omonima serie a fumetti di Robert Kirkman, meglio conosciuto per aver creato The Walking Dead, lanciata nel 2003 e conclusa nel 2017, sono stati resi disponibili su Amazon Prime Video il 26 marzo (potete leggere la nostra recensione cliccando qui).

La storia segue Mark Grayson, alias Invincible, da adolescente. Suo padre, Nolan Grayson, alias Omni-Man, è il supereroe più potente della Terra. Quando Mark inizia a sviluppare i propri poteri, inizia a seguire le orme del padre. Lo show vanta un cast importante che comprende Steven Yeun (Invincible), Mark Hamill (Rosebaum), Seth Rogen (Allen the Alien) e J. K. Simmons (Omni-Man).

La serie è stata accolta da recensioni positive e sembra proprio che Kirkman non vede l’ora di raccontare altre storie tratte dai fumetti. In un’intervista con The Wrap, Kirman ha svelato quali sono i suoi piani a lungo termine per lo show:

Non ho un numero esatto di stagioni che voglio ottenere ma, sapete, ne vorrei fare molte. Penso che una bella serie di sette stagioni ci darebbe abbastanza spazio per raccontare la storia completa. Ma penso anche che potrebbe essere meglio se lo facessimo in cinque o sei, non lo so davvero. È qualcosa che potremo capire strada facendo, man mano che ci addentreremo nella storia. Ma l’idea è di raccontare molte storie.

Tenendo conto dei numeri del fumetto, possiamo dire con certezza che Kirkman e il suo team non dovrebbero esaurire presto il materiale da adattatare. Questo show poi, non è l’unica cosa che sta sviluppando sulla base della serie a fumetti Invincible.

Nel 2017, Point Grey Pictures e Skybound Entertainment hanno annunciato che avrebbero prodotto un film separato basato sui fumetti con Kirkman. Le star di Invincible, Seth Rogen e Evan Goldberg, sono pronti a scrivere e dirigere il film con la Universal Pictures che distribuirà il film. Nel gennaio di quest’anno, Kirkman ha confermato il suo coinvolgimento nel film e che Rogen e Goldberg sono ancora coinvolti nel progetto.

Acquista il primo volume di Invincible. Questioni di famiglia