Finalmente Crash Bandicoot 4: It’s About Time sbarca ufficialmente su PC, dopo l’arrivo su Switch. Il gioco è, almeno al momento, un’esclusiva Battle.net di Blizzard. Dalla pagina del negozio digitale è anche possibile vedere quali sono i requisiti di sistema. Vediamoli insieme partendo da quelli minimi consigliati:

OS: Windows 10

Windows 10 Processore: Intel Core i3 4340/AMD FX 6300

Intel Core i3 4340/AMD FX 6300 Memoria: 8 GB

8 GB Scheda video: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7950

Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7950 Spazio di archiviazione: 30 GB richiesti.

I requisiti raccomandati sono invece:

OS: Windows 10

Windows 10 Processore: Intel Core i5-2500k/AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-2500k/AMD Ryzen 5 1600X Memoria: 16 GB

16 GB Scheda video: Nvidia GTX 970/AMD R9 390

Nvidia GTX 970/AMD R9 390 Spazio di archiviazione: 30 GB richiesti.

Da adesso dunque Crash Bandicoot 4 è disponibile per praticamente qualsiasi piattaforma dopo il recente debutto su PS5 di cui avevamo analizzato la comparazione grafica. La prima grande miglioria che si notava era quella riguardante i tempi di caricamento: a fronte dei 16 secondi di PS4 Pro solo per far partire il gioco, la versione PS5, nello stesso arco di tempo, era già alla fine dei titoli di testa, mentre nel giro di 40 secondi arrivava già al menu principale, contro i quasi 53 secondi della versione old gen.

Il gioco è stato sviluppato dallo studio Toys for Bob e ad oggi è uscito per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ed S, Nintendo Switch e PC.

Crash Bandicoot 4 disponibile anche su Switch

Activision ha pubblicato Crash Bandicoot 4: It’s About Time anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. Il gioco è disponibile sulla console Nintendo dal 12 marzo 2021 sia come scheda di gioco, sia come download digitale sul Nintendo eShop al prezzo di 49,99€.

Il gioco è stato pubblicato per la prima volta su PS4 e Xbox One il 2 ottobre 2020 e ha da subito riscosso un ottimo successo da parte dei fan e della critica. Ora che anche la versione PC è uscita sono in tanti a chiedersi quale sarà il futuro per questa serie così iconica. Vedremo presto un nuovo capitolo dato il successo di questa quarta incarnazione?

Crash Bandicoot 4: It’s About Time per PlayStation 4