Among Us, il gioco hit del 2020, è in arrivo su Xbox Game Pass. Sebbene non ci sia ancora una data precisa, sappiamo per certo che il gioco sarà disponibile gratuitamente per tutti quanti gli abbonati al servizio Microsoft. Il gioco sarà disponibile fin da subito con la funzionalità di cross-play e il trailer ci mostra invece la nuova mappa, “The Airship” che arriverà tra pochissimi giorni.

Le ambientazioni sono molto importanti nelle meccaniche di gioco, dunque sarà fondamentale imparare ogni angolo di questa nuova mappa. Il trailer ci dà un’idea delle nuove mansioni per i personaggi, gli oggetti e i passaggi salienti dell’ambientazione. La mappa sarà disponibile dal 31 marzo 2021.

Quanto all’uscita su Game Pass, sappiamo che Among Us sarà disponibile sia per Xbox One che per Xbox Series X ed S. Non ci resta che attendere ancora un altro po’ per capire quando.

Il grande successo di Among Us

Among Us era stato pubblicato nel novembre 2018, passando piuttosto in sordina. Fu agli inizi del 2020 che il gioco esplose letteralmente divenendo un fenomeno anche grazie alla piattaforma di streaming di Twitch, registrando picchi d’utenza davvero incredibili. Sia con amici che con sconosciuti il gioco infatti permette partite molto intense e divertenti, riuscendo a dare un’esperienza godibile e originale.

Scopri quale dei tuoi amici è un impostore in incognito in Among Us, il gioco di deduzione sociale di sopravvivenza che sta riscuotendo grande successo. Collabora per completare le attività su un’astronave prima che l’impostore saboti o butti fuori gli altri giocatori. Pensi che un compagno di equipaggio si comporti in modo strano? Organizza riunioni di emergenza e discuti chi è il sospetto impostore… ma assicurati di essere sicuro prima di votare per espellere qualcuno nei freddi confini dello spazio.

