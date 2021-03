Il sito ufficiale dell’adattamento anime delle novel di Okina Baba e Tsukasa Kiryu So I’m a Spider, So What? (Kumo desu ga, Nani ka?) ha rivelato una nuova key visual (la terza) della seconda metà dell’anime. Inoltre il sito web sta trasmettendo un video in anteprima per l’episodio 13, il primo episodio della seconda metà della serie, che potete guardare all’inizio della pagina.

Questa la nuova key visual:

So I’m a Spider, So What? – l’anime

L’anime è stato presentato in anteprima l’8 gennaio su AT-X, Tokyo MX, BS11, KBS Kyoto, Sun TV e TV Aichi. Crunchyroll sta trasmettendo la prima parte dell’anime mentre va in onda in Giappone. Ricordo che il debutto era previsto in anteprima lo scorso anno, ma è stato posticipato a causa del COVID-19.

Shin Itagaki (Berserk 2016) dirige So I’m a Spider So What? presso lo studio Millepensee (Berserk 2016) su sceneggiature di Okina Baba, autore dei romanzi originali, e Yuichiro Momose (Infinite Dendrogram).

Kii Tanaka (Hinomaru Sumo) cura il character design, mentre Masahiko Suzuki, Ryo Hirata e Hiromi Kimura si occupano del monster design.

Gli studi exsa (Kengan Ashura, Gundam The Origin) ed ENGI (Kemono Michi) realizzato la computer grafica, Shuji Katayama (Overlord) compone la colonna sonora.

So I’m a Spider So What? – il manga

So I’m a Spider So What? nasce come serie di light novel scritte da Okina Baba e illustrate da Tsukasa Kiryu, in corso dal marzo 2015 e nel dicembre 2015 Asahiro Kakashi ha iniziato a serializzare l’adattamento manga sul sito web Young Ace Up di Kadokawa.

Il manga è in corso per J-POP in Italia e cliccando qui potete leggere la nostra recensione del primo volume.

