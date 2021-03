George R.R. Martin, autore della saga fantasy de Le Cronache del Fuoco e del Ghiaccio da cui è stata tratta la serie TV Il Trono di Spade ha firmato un accordo quinquennale con la HBO.

Il Trono di Spade – confermato l’arrivo di nuove serie

Avevamo già parlato del fatto che la HBO avesse in mente di creare nuovi progetti per il franchise de Il Trono di Spade da affiancare al prequel House of the Dragon, la nuova serie spin-off incentrata sulla famiglia Targaryen in arrivo nel 2022.

L’idea di un nuovo uno spin-off non è recente ma nasce da maggio 2017. Inoltre, attualmente, le serie in corso di sviluppo ambientate nello stesso universo sono sei.

House of the Dragon, incentrata sulla famiglia Targaryen, arriverà nel 2022. Tales of Dunk and Egg è un altro prequel che segue Ser Duncan the Tall e il suo scudiero, Aegon Targaryen, la cui testa a forma di uovo un giorno porterà la corona. 10,000 Ships presenta la regina guerriera Nymeria, che fonda il regno di Dorne. 9 Voyages ha come protagonista l’avaro marinaio Lord Corlys Velaryon, mentre Flea Bottom esplora la vita nell’omonimo quartiere di Approdo del Re.

Bene. Sembra proprio che Martin abbia firmato un contratto per HBO e HBO Max della durata di cinque anni e ha un prezzo intorno alle otto cifre. Il lavoro di Martin non riguarderà solo i contenuti basati su Il Trono di Spade. Attualmente è produttore esecutivo delle prossime serie Who Fears Death, adattata dal romanzo post-apocalittico di Nnedi Okorafor, e Roadmarks, basata sul romanzo fantasy di Roger Zelazny.

Non solo. Martin è al lavoro su altri progetti in lavorazione altrove tra cui Wild Cards, attualmente in sviluppo alla Peacock, adattamento di una serie di antologie di Martin e altri collaboratori. Paul W.S. Anderson dirigerà Milla Jovovich e Dave Bautista nel suo adattamento cinematografico dei racconti di Martin, In the Lost Lands.

Quindi Martin ha tra le mano davvero molte cose di cui lavorare. Di cosa tratterà lo spin-off in arrivo non si sa ancora, quindi speriamo di avere informazioni quanto prima.

