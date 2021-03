Ieri ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming Disney+ il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DAL SECONDO EPISODIO DI THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

Debutto per un nuovo membro degli Young Avengers?

Si parla da un pò del possibile arrivo degli Young Avengers nel Marvel Cinematic Universe ormai da tempo, e a quanto pare, pur non avendo ancora annunciato ufficialmente il progetto, i Marvel Studios stanno continuando ad introdurre alcuni tra i vari componenti del team attraverso le Serie TV targate Disney+.

Nel secondo episodio dello show di Disney+ The Falcon and the Winter Soldier abbiamo fatto la conoscenza di un nuovo personaggio di nome Isaiah Bradley, che per un periodo nei fumetti della Marvel Comics ha assunto il ruolo di Captain America. Dopo il recente esordio di Billy e Tommy, i figli di Wanda e Visione destinati a diventare rispettivamente i supereroi Wiccan e Speed, ora è infatti arrivato il turno di Elijah Bradley a.k.a. Patriot.

Nello specifico nell’episodio il ragazzo di Baltimora che apre la porta a Sam e Bucky è per l’appunto Elijah “Eli” Bradley (Elijah Richardson). Per chi non avesse demestichezza con i fumetti, nell’Universo Marvel fumettistico Elijah è l’alter-ego di Patriot, uno dei membri degli Young Avengers. I Marvel Studios stavano accarezzando l’idea di introdurre Patriot nell’Universo Cinematografico Marvel ormai da diversi anni.

Ai tempi del tour promozionale di Black Panther, infatti, Ryan Coogler ha rivelato di aver preso in considerazione la possibilità di inserire il personaggio nella pellicola, per poi scartare la sua apparizione per concentrarsi maggiormente sugli abitanti del Wakanda. Il debutto del Elijah Bradley in The Falcon and The Winter Soldier non fa altro che alimentare le voci su una futura introduzione dei Giovani Vendicatori.

Cassie Lang/Stature è già stata vista nei film di Ant-Man, Tommy/Speed e Billy/Wiccan come detto sono arrivati in Wandavision e un altro (Kate Bishop/Occhio di Falco) farà la sua apparizione nella prossimo progetto targato Marvel Studios e cioè: Hawkeye.

Dunque, la strada sembra essere ormai impostata!

