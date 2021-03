Naruto Shippuden e One Piece - confermato il ritorno dei nuovi episodi doppiati

Nel corso delle ultime ore avevamo anticipato l’arrivo sulle reti Mediaset dei nuovi episodi doppiati in italiano di Naruto Shippuden, la serie anime ispirata alla seconda parte del manga Naruto di Masashi Kishimoto, a seguito di alcune comunicazioni criptiche di Leonardo Graziano, la voce storica di Naruto Uzumaki.

Adesso, invece, arriva direttamente la conferma da parte di Emanuela Pacotto la quale, attraverso una Instagram Story, ha dichiarato non solo la ripresa del doppiaggio di Naruto Shippuden, ma anche della serie anime di One Piece, ispirata al manga omonimo di Eiichiro Oda.

La Pacotto è conosciuta all’interno delle serie per essere la voce delle due eroine principali: Sakura Haruno e Nami.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma non appena ne sapremo di più vi informeremo.

Ciò che è certo è che molto presto le emittenti Mediaset, finalmente, ospiteranno le inedite avventure di Naruto e Rufy.

Naruto Shippuden e One Piece – che punto siamo in Italia

La serie anime di Naruto Shippuden è ferma in Italia dal dicembre 2018 con l’episodio 348 focalizzato all’interno dell’arco narrativo della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja; One Piece è in stallo con l’arco narrativo dell’Isola degli Uomini Pesce dal febbraio 2018 con l’episodio 578.

Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’eti4chetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1007 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 966 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.