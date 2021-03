I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra film e serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor dove si stanno tenendo le riprese proprio in questo momento.

Un gradito ritorno di un personaggio?

Thor: Love and Thunder, potrebbe avere una svolta interessante per quanto riguarda il casting, perché ci dovrebbe essere un ritorno importante a giudicare da alcune immagini che stanno circolando nelle ultime ore.

Come riportato da Heroic Hollywood, sono stati fotografati tra il pubblico, durante una partita di calcio in Australia, Taika Waititi, Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman ed anche Jeff Goldblum.

Quest’ultimo potrebbe essere lì per interpretare nuovamente il Gran Maestro, il personaggio che abbiamo visto in Thor: Ragnarok, ma naturalmente l’ufficialità non è ancora arrivata. In ogni caso sarebbe piuttosto strano che il gruppo si sia incontrato casualmente e ci fosse anche Goldblum anche se non è da escludere totalmente.

Di seguito potete vedere le foto:

Here are some more photos of Chris Hemsworth, Taika Waititi, Tessa Thompson Natalie Portman, and Jeff Goldblum in Sydney today. Some other people in these photos include Russell Crowe and Isla Fisher (via Getty Images) pic.twitter.com/9z2617EOAf — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 26, 2021

Nel gruppo, inoltre, come si può vedere dalle immagini, fanno parte anche altri volti noti: tra cui Russell Crowe e Isla Fisher, oltre che la moglie di Chris, Elsa Pataky. Ovviamente, la sua conferma è piuttosto che certa a Thor: Love and Thunder, ed attendiamo ulteriori conferme, ma, considerando il suo simpatico contributo al terzo capitolo di Thor, non possiamo che augurare che tutto questo sia effettivamente vero, d’altronde le possibilità di vederlo di nuovo, sono davvero alte.

Thor: Love & Thunder – di cosa parla?

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

L’uscita è attesa nelle sale degli Stati Uniti per il 6 Maggio 2022.

