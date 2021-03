Il fortunato franchise Transformers di Hasbro darà origine a un altro nuovo film.

Come annuncia in esclusiva The Hollywood Reporter, per lo sviluppo di questo film Paramount Pictures ha ingaggiato lo sceneggiatore Marco Ramirez, showrunner della serie Marvel’s The Defenders di Netflix, e il regista Angel Manuel Soto (Charm City Kings).

Il progetto è nelle primissime fasi di gestazione, ma si sa che non sarà ambientato nello stesso universo narrativo della linea principale dei film della serie che Paramount Pictures produce dal 2007.

Transformers al cinema

Michael Bay e Steven Spielberg hanno portato al cinema la popolare linea di giocattoli degli Anni 80 nel 2007.

Il successo del film ha dato origine a quattro sequel: La Vendetta del Caduto nel 2009, Dark of the Moon nel 2011, L’Era dell’Estinzione nel 2014 e L’Ultimo Cavaliere nel 2017.

Dopo il non esaltante riscontro de L’Ultimo Cavaliere, nel 2018 la serie ha avuto una sorta di nuovo inizio con il film Bumblebee.

Transformers 2022, quello che sappiamo

L’altro film dei Transformers in sviluppo, il settimo della serie, è al momento previsto per l’Estate del 2022.

Sarà diretto da Steven Caple Jr., regista di Creed II, su sceneggiatura scritta da Joby Harold, che si dice essere ambientata nello stesso universo di Bumblebee.

Transformers, la nuova serie animata

Nickelodeon ha annunciato una nuova serie animata sui Transformers, che il network trasmetterà prossimamente.

Questo nuovo progetto è pianificato in 26 episodi da trenta minuti che racconteranno l’ascesa di una fazione inedita che coesisterà con gli Autobot, i Decepticon e una famiglia umana che adotterà il nuovo gruppo.

Transformers e Netflix

Netflix sta invece producendo la trilogia War for Cybertron Trilogy: animato da Polygon Pictures (Knights of Sidonia, Godzilla), il progetto è supervisionato da FJ DeSanto e scritto da George Krstic, Gavin Hignight e Brandon Easton.

La prima parte si intitola L’Assedio ed ha esordito su Netflix il 30 Luglio 2020; la seconda parte, Il Sorgere della Terra, è disponibile dal 30 Dicembre 2020; la terza, infine, Il Regno, arriverà a Luglio 2021.

