Le uscite manga J-POP del 31 Marzo 2021 vedono la conclusione di The Promised Neverland e i nuovi volumi di serie come Komi can’t communicate e Steins;Gate Zero.

Blue Period 4

Di Tsubasa Yamaguchi

€ 6.50

Un liceale dalla vita piena, che prende buoni voti, sa sempre come cavarsela, beve, fuma e ama la vita notturna…un bel giorno, sente dentro di sé risvegliarsi la passione per il disegno.

Inizia così la storia di un ragazzo che farà ardere la propria gioventù, aspirando a entrare in un’università d’arte!

Caste Heaven 6

Di Chise Ogawa

€ 6.90

Azusa, che dai vertici della gerarchia di classe è precipitato al rango più basso in assoluto, brucia di vendetta nei confronti di Karino, che lo ha reso il suo giocattolo.

Durante la gita scolastica a Kyoto, Azusa diventa bersaglio di un individuo misterioso. Mentre il nervosismo e la stanchezza aumentano, viene condotto da Karino in un luogo inaspettato…in questo attesissimo quinto volume, il loro rapporto fa grandi passi avanti durante un’inaspettata gita scolastica a due!

Golden Kamui 22

Di Satoru Noda

€ 6.90

Nel pieno dell’Era Meiji Saichi Sugimoto, ex soldato d’élite sopravvissuto a una delle battaglie più sanguinose della guerra Russo-Giapponese, lasciato l’esercito ha ormai un solo obiettivo: trovare abbastanza oro per mantenere la vedova del suo migliore amico morto in guerra.

La corsa all’oro lo porta in Hokkaido, l’estremo nord del Giappone abitato dal misterioso popolo degli Ainu e dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto una enorme quantità del prezioso metallo giallo…ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

Gundam Unicorn Bande Dessinee 14

Di Harutoshi Fukui, Kozuoh Ohmori

€ 6.90

Universal Century 0096.

A pochi anni dalla conclusione del conflitto contro Neo Zeon, il desiderio d’indipendenza degli spazionoidi è ancora forte e il gruppo terrorista noto come “Maniche” cerca di impossessarsi del misterioso Scrigno di Laplace.

I ribelli agiscono e, nonostante i tentativi della principessa Audrey e dello studente Banagher di fermarli, il piano riesce. Una nuova guerra esplode, mentre Banagher entra in possesso del potentissimo Gundam Unicorn…

Komi Can’t Communicate 4

Di Tomohito Oda

€ 5.90

Shouko Komi è così bella che tutti si voltano al suo passaggio.

Peccato che abbia un serio disturbo della comunicazione: ogni volta che inizia a pensare di attaccare bottone con qualcuno, finisce per ossessionarsi su come rompere il ghiaccio, come reagirà l’altro, cosa può andare storto…e si blocca.

Fino a quando, con l’aiuto del suo compagno di classe Tadano, proverà a risolvere i suoi catastrofici problemi relazionali e a scoprire i bizzarri personaggi che popolano la sua scuola!

Steins;Gate Zero 5

Di Taka Himeno

€ 6.00

Novembre 2010, linea di universo β.

Dopo aver superato numerose difficoltà e situazioni dolorose, Rintaro Okabe si è arreso e ha rinunciato a salvare lei.

Ormai trascorre la sua vita tra amarezza e rimpianti, finché un giorno…davanti a lui compare un’altra ragazza.

Il loro incontro casuale metterà in moto ancora una volta gli ingranaggi del destino…

Sword Art Online – Project Alicization 4

Di Reki Kawahara, Koutaro Yamada

€ 6.90

Abbattendo il Gigas Cedar, Eugeo e Kirito hanno portato a compimento la loro vocazione, così i due si mettono sulle tracce di Alice, amica d’infanzia di Eugeo portata via da un Cavaliere d’Integrità molto tempo prima, e giungono a Centoria, dove vive la somma sacerdotessa Administrator, governatrice dell’Underworld.

Frequentando l’Accademia di scherma, diventano spadaccini di alto livello e vengono loro assegnate le due vallette attendenti Ronie e Tiese, finchè un giorno…

The Promised Neverland 20

Di Kaiu Shirai, Posuka Demizu

€ 5.90

A Grace Field House, Emma torna ad affrontare il suo nemico Peter Ratri.

Tuttavia, la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata, e anche nella capitale ci sarà un improvviso cambiamento!

Quale destino attende la ragazza?

Komi Can’t Communicate 1-3

Hell’s Paradise – Jigokuraku 2,6

Neun 1

Made In Abyss 3,4, 6

The Promised Neverland 6, 11, 14

The Quintessential Quintuplets 01

Killing Stalking Stag. II – 4

Killing Stalking Stag. III – 1,2,4

Kemono Jihen 1-3

Blue Period 4

The Promised Neverland 20

Golden Kamui 22

