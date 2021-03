Superman è uno dei supereroi creati da DC Comics più conosciuti e amati, e i suoi fan di recente hanno avuto modo di rivederlo in azione in Zack Snyder’s Justice League (di cui potete trovare qui la nostra recensione).

Se però siete anche dei collezionisti potrebbe interessarvi questa bellissima versione dell’amato Kal El realizzata completamente in prezioso cristallo Swarowski.

Il Superman di Swarowski

Qui di seguito trovate la descrizione ufficiale della creazione in Swarowski che riproduce magnificamente le fattezze classiche di Superman nei comics:

“Questa straordinaria creazione Swarovski che rappresenta il leggendario supereroe della DC Comics, Superman, è stata interamente realizzata in cristallo e risplende grazie alle sue splendide 553 sfaccettature. Nella sua posa tipica, con il mantello rosso che fluttua dietro le spalle e sul petto la stampa giallo brillante che mette in risalto l’iconico simbolo a forma di “S”. Sintetizza perfettamente la forza e il dinamismo di Superman. Un’eccezionale idea regalo per gli appassionati della DC Comics. Oggetto decorativo. Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore ai 15 anni”.

La splendente statuetta di Superman realizzata in Swarowski è realizzata completamente in cristallo multicolore chiaro e misura 13.7 cm. x 8.8 cm. x 5 cm. e potete ammirarla qui in basso:

Nessun dettaglio, nemmeno il più piccolo, è stato realizzato con un materiale diverso dal cristallo Swarowski per garantire il massimo della brillantezza, come potete constatare con i vostri occhi nel filmato che trovate qui di seguito, che rende evidente come le 553 sfaccettature rendano la statuetta incredibilmente brillante:

La pagina dedicata al prodotto specifica inoltre come prendersi cura di un oggetto così prezioso e fragile, per lucidare il quale non dovranno essere usati detergenti aggressivi e che andrà maneggiato con molta cautela, per evitare di lasciare impronte e danneggiarla accidentalmente.

399 euro e questo luminoso omaggio al supereroe DC è già disponibile per l’acquisto direttamente sul sito ufficiale di Swarowski La preziosa statuetta è venduta a un costo die questo luminoso omaggio al supereroe DC è già disponibile per l’acquisto direttamente sul sito ufficiale di Swarowski cliccando qui

