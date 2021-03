Il video con le primissime scene di gameplay tratte da The Lord of the Rings: Gollum, rivelato in esclusiva durante il Future Games Show Spring Showcase, offre uno sguardo a Gollum in azione mentre si fa strada attraverso un livello nella Torre di Barad-dur.

Le primissime scene di gameplay da The Lord of the Rings: Gollum

Anche se sono state già mostrate alcune immagini e un primo trailer di lancio per il titolo, questa è la prima volta che possiamo vederne in parte il gameplay. Daedalic Entertainment ci mostra nel trailer di The Lord of the Rings: Gollum il protagonista subito dopo che è scappato da una fossa di ragni che gli stanno alle calcagna. Nel vasto livello basato sulla famosa Torre di Barad-dur, che è la fortezza di Sauron, potete vedere come Gollum può attraversare l’area.

Saranno disponibili l’arrampicata in stile libero e un misuratore di resistenza, oltre alla possibilità di saltare, arrampicarsi, appendersi e oscillare attraverso l’ambiente e usare l’agilità e la bassa statura di Gollum a vostro vantaggio mentre cercate di evitare gli Orchi per uscire dalla torre.

Si possono adottare approcci diversi per fuggire ed evitare i nemici. La luce e l’oscurità, così come il rumore, giocano un ruolo chiave. Qualsiasi azione o movimento di Gollum genererà anche rumore, quindi dovrete tenere d’occhio l’ambiente circostante e il luogo in cui si trovano i nemici.

Viene anche mostrato Greshneg, un personaggio che Gollum incontra e al quale si affeziona. La coppia unisce le forze a metà del livello, e i loro punti di forza vanno a vantaggio di entrambi: le dimensioni e la forza di Greshneg possono aiutare il nostro protagonista a superare gli ostacoli, mentre Gollum può muoversi nell’oscurità.

di The Lord of the Rings: Gollum sembra destinato a portarci un’avventura stealth e d’azione che ci farà ripercorrere alcuni dei luoghi più iconici della Terra di Mezzo.

