Fra tutti i film Warner Bros. del 2021 che i fan non vedono l’ora di gustarsi, The Suicide Squad è è di certo uno dei più attesi. Il film ha stuzzicato la curiosità degli appassionati fin da quando è stato annunciato e abbiamo potuto dargli una prima occhiata durante l’evento DC FanDome di agosto.

The Suicide Squad – il nuovo poster promozionale anticipa il primo trailer

A breve verrà pubblicato il primo trailer, e il regista James Gunn per l’occasione ha condiviso su Twitter un nuovo poster per il film annunciando anche quando verrà mostrato il primo trailer per The Suicide Squad. Date un’occhiata al poster qui in basso:

Tutto ciò che abbiamo visto finora riguardo questo film sembra assolutamente fantastico, e i poster promettono che ci sarà anche una solida e importante campagna di marketing.

Quante scene potremo effettivamente vedere in questo trailer e la sua durata effettiva presto non saranno più un mistero, fermo restando che The Suicide Squad non uscirà fino ad agosto.

The Suicide Squad è un film diretto da James Gunn che vede la partecipazione nel cast di Viola Davis come Amanda Waller, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Jai Courtney come Capitan Boomerang, Joel Kinnaman nel ruolo di Rick Flagg, David Dastmalchian come Polka-Dot Man, Steve Agee nei panni di King Shark, Daniela Melchior come Ratcatcher, John Cena nel ruolo di Peacemaker, Flula Borg come Javelin, Nathan Fillion come T.D.K., Mayling Ng nei panni di Mongal, Pete Davidson come Blackguard, Sean Gunn nel ruolo di Weasel, Joaquin Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Taika Waititi, Alice Braga come Soulsoria, Tinashe Kajese, Peter Capaldi come Thinker, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba come Bloodsport e Michael Rooker nel ruolo di Savant.

L’uscita di The Suicide Squad è prevista per il 6 agosto 2021 nelle sale e su HBO Max per 31 giorni.

