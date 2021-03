Le novità manga Goen di prossima uscita vedono la conclusione del cult Due Come Noi!! di Hiroyuki Nishimori, una doppia uscita per Karneval e nuovi volumi di serie come Oggi sono in ferie. e Omega Tribe.

A seguire tutte le novità manga Goen di prossima uscita, annunciate dal sito web di Pegasus Distribuzioni; qui le uscite del 26 Marzo.

Le novità manga Goen di prossima uscita

Kokeshi Collection #30

& (AND) Vol. 3 [di 8]

Dopo SUPPLEMENT abbiamo il piacere di pubblicare un’altra serie attualissima della grande Mari Okazaki, intitolata &. Aoki Kaoru è una donna di 26 anni che non ha mai avuto un fidanzato.

Demotivata dalla vita che conduce decide di aprire un salone di manicure in aggiunta al suo lavoro di operatrice sanitaria.

Pur avendo una grave avversità per il contatto fisico, è costretta a confrontarsi con la sua paura quando incontra un uomo che non può fare a meno di toccare gli altri.

Un altro spaccato di vita di una donna giapponese della grandissima Mari Okazaki. Isbn: 9788867127726

12,2×17,8, B+sc, b/n, 224 pp

Josei/Drama/Slice of life

€ 6,95

Vampire Supplement # 5

L’INCANTO DELLA STREGA Vol. 5 [di 5]

Quando la Strega Bianca si risveglia, Kaname viene severamente punito per averla tradita e per il suo amore per Kaoruko.

La Strega Bianca lo priva dei cinque sensi e anche del ricordo della sua amata, gettando la ragazza nella disperazione.

Riusciranno i due innamorati a trovare un modo per spezzare questa terribile maledizione e restare insieme? Isbn: 9788892840492

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shojo/Urban Fantasy

€ 6,95

Velvet Collection #36

KARNEVAL Vol. 15 [di 26]

Tsubame, catturata durante l’assalto a Chronomei, viene salvata dalle grinfie di Ryû grazie all’intervento del Circo.

Una volta al sicuro, scopre con sorpresa suo fratello Yotaka tra i suoi salvatori!

Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha. Isbn: 9788892840706

13×18, B+sc, b/n, 208 pp

Bishounen/Fantastico/Azione

€ 7,50

Velvet Collection #37

KARNEVAL Vol. 16 [di 26]

In seguito all’attacco a Chronomei da parte di Kafka, l’agenzia è in allerta e vuole interrogare un Varga tenuto prigioniero per saperne di più sulla minaccia che incombe su di loro e sul misterioso Keshiki.

Nel frattempo Gareki sta cercando di trovare un posto nella squadra di…

Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha. Isbn: 9788892840751

13×18, B+sc, b/n, 208 pp

Bishounen/Fantastico/Azione

€ 7,50

Nyu Collection #49

BIANCANEVE E I 7 PRIGIONIERI Vol. 5 [di 5]

Scontro finale nelle terre desolate!

Takeru e i suoi compagni entrano finalmente a Shinjuku, dove trovano ad attenderli il fratello maggiore di Takero: Shokudo.

Proprio quando la battaglia tra i due sembra volgere a favore di Shokudo, Takeru ricorda improvvisamente come e perché ha perso la memoria… Isbn: 9788892840911

12×17, B+sc, 200 pp, b/n e col.

Shonen/Urban Fantasy/Action

€ 5,95

Sf Collection #26

OMEGA TRIBE Vol. 5 [di 14]

Sono presenti fin dai primordi della vita dell’uomo sulla Terra e hanno tatuato sul corpo un fregio che ricorda la lettera greca Omega.

Che vorrà questo misterioso gruppo di eletti?

Lo scopriremo in questa miniserie di 14 volumi.

Haru Azuma in fin di vita, dopo essere miracolosamente scampato a morte certa in un attentato, entra in contatto con questa “Tribù” e ciò lo cambierà per sempre. Un thriller ad alto contenuto di mistero ed adrenalina.

Il futuro non è stato mai così incerto per la Terra! Isbn: 9788892840867

12,2 x17,8, B, b/n, 204 pp

Seinen/Action/SF

€ 7,50

Nyu Supplement #32

UQ HOLDER! Vol. 14 [di 25]

ALLA RICERCA DI RISPOSTE!

Dopo il loro scontro, Negi chiede a Tota di seguire le sue orme.

La richiesta conduce Tota e Kirye a Kyoto, alla ricerca di una vecchia bottega posseduta da Nagi Springfield, il padre di Negi e il bisnonno di Tota.

Ma scovare questa bottega non sarà impresa facile… Isbn: 9788892840591

11×17, B+sc, 192 pp

Shonen/Action/Fantasy

€ 6,50

Nyu Collection #48

SUICIDE ISLAND Vol. 14 [di 17]

Le nuove tragedie, tra cui la morte di Minoru, hanno scosso Sei e Live che, per solidarietà con i loro compagni, hanno deciso di tornare a sostenerli nel loro villaggio.

La situazione è sempre peggiore, sempre più tesa tra i due campi, una violenta lotta contro il gruppo di Sawada… Isbn: 9788892840836

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

Thriller/Drama/Seinen

€ 6,95

Memai Collection #37

RIN Vol. 10 [di 14]

E se il futuro potesse essere letto nei manga?

In questa serie magistrale, Harold Sakuishi, l’autore di Beck, dipinge il ritratto di due adolescenti il cui destino sembra già scritto…

Norito è un adolescente timido che ha un solo sogno: diventare un mangaka, ma non lo fa non osa confessare la sua passione ai suoi compagni.

Tuttavia, un giorno, prende il coraggio a due mani e partecipa a un concorso organizzato da una grande casa editrice giapponese. Isbn: 9788867127313

12,2×17,8, 180 pp, b/n

Seinen/Drammatico/Slice of life

€ 6,95

Mega Collection #24

TEIICHI HIGH SCHOOL Vol. 8 [DI 14]

Dopo una lotta furiosa, il prestigioso Liceo Kaitei ha iniziato un nuovo anno sotto il controllo del nuovo Presidente del consiglio studentesco.

È L’ultima possibilità per Teiichi di farsi valere e dare corpo al suo sogno di guidare gli studenti. Isbn: 9788892840690

12,2×17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.

Shonen/Young-Adult/Drammatico

€ 6,95

Hiro Collection #61

DUE COME NOI! Vol. 38 [DI 38]

ULTIMO NUMERO!

Partiti come due misere scartine, ormai Ito e Mitsuhashi sono diventati due teppisti di gran fama.

Temuti e idolatrati, i due non perdono occasione per menare le mani e farsi valere, anche se questo significa ficcarsi in un guaio dopo l’altro.

La saga culto di Hiroyuki Nishimori, trasposta anche in un anime di straordinario successo, raggiunge la sua esilarante, indimenticabile conclusione! Isbn: 9788892840676

12×17, B+sc, b/n

Shonen/Young/Azione

€ 5,95

Hoshi Collection #22

OGGI SONO IN FERIE Vol. 6 [di 13]

Hanae sta per compiere 33 anni, celebrando così quest’età senza aver mai avuto una storia e un’esperienza sessuale.

Ancora rimpiange di essersi lasciata sfuggire la sua unica occasione in tal senso, presentatasi durante il primo anno di università…

Tormentata dall’imbarazzo di essere ancora vergine alla sua età, non sa che un miracolo sta per verificarsi proprio nel giorno del suo compleanno! Isbn: 9788892840799

11×17, B+sc, b/n, 184 pp

Shojo/Romantico/Slice of life

€ 6,50

Kami Collection # 5

SAINT YOUNG MEN Vol. 14 [di 19]

Il vincitore del Premio culturale Osamu Tezuka, campione d’incassi in Giappone, ritorna nelle librerie e fumetterie italiane.

La commedia capolavoro di Hikaru Nakamura, nella quale Gesù e Buddha, stanchi di essere i “leader” delle loro rispettive religioni si concedono una vacanza in Giappone (come dar loro torto), mischiandosi con la gente comune.

In questo volume: l’appartamento in cui Gesù e Buddha vivono è ormai diventato troppo piccolo e bisognerà recuperare spazio. Questo farà entrare Buddha in un pericolosissimo (ed esilarante) nuovo stato mentale… Isbn: 9788867128228

B+sc, 12×16,9, 128 pp, b/n

Seinen/Commedia

€ 6,50

