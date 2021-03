L’Attacco dei Giganti è a pochi giorni dalla messa in onda del suo episodio finale e tutti gli occhi sono puntati sul franchise in questo momento di trepidante attesa. Chiaramente, l’hype è alto per tutto ciò che riguarda l’opera di Hajime Isayama, e alcuni marchi stanno realizzando delle collaborazioni con l’amato franchise manga e anime.

L’Attacco dei Giganti ha svelato di recente la sua collaborazione con Mercedes-Benz e il risultato è quello che potete vedere poco più in basso.

L’Attacco dei Giganti e Mercedes-Benz

Recentemente, la Comic Natalie ha confermato la veridicità della collaborazione, e lo ha fatto condividendo alcune immagini.

Si scopre così che L’Attacco dei Giganti sta collaborando con Mercedes-Benz per creare tre auto a tema. Il marchio di lusso ha accettato di rinnovare tre delle sue automobili con una decorazione a tema. Qui in basso potete trovare un progetto che mostra come dovrebbero apparire le automobili Mercedes-Benz in stile L’Attacco dei Giganti:

Come potete vedere, le auto sono completamente avvolte da pannelli tratti dal manga che mostrano alcuni dei momenti più iconici della serie. Tre di queste auto sono state create e collocate nei negozi Benz di Tokyo e di Osaka.

Le auto saranno disponibili per essere ammirate fino al 25 aprile e non sembra che saranno disponibili per l’acquisto. Ma se le cose cambieranno, ve lo faremo sapere!

I negozi che stanno mettendo in mostra queste auto a tema avranno anche dei grandi pannelli in onore del manga. Entro il prossimo mese, i pannelli includeranno immagini a grandezza naturale di Levi con cui scattare foto e sono stati pensati per i visitatori anche degli omaggi a tema.

Mercedes-Benz ha pensato anche a un menu completo di cibi e bevande a tema per tutti i visitatori.

Acquistate L’Attacco dei Giganti (Vol. 32) QUI!