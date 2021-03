Naruto Shippuden potrebbe tornare con i nuovi episodi ancora inediti, doppiati in Italiano per la trasmissione sulle reti Mediaset.

Attraverso Facebook Leonardo Graziano, voce del protagonista Naruto Uzumaki anche noto per aver doppiato Sheldon Cooper nella serie The Big Bang Theory, ha stuzzicato la curiosità degli appassionati delle vicende del ninja del Villaggio della Foglia con due post sibillini.

L’altro ieri ha scritto:

Il glorioso passato sta per trasformarsi in futuro… Share It !

Mentre poco fa:

Ma allora il ninja del Villaggio della foglia vi interessa ancora? Dopo il post di ieri si è scatenato un doppio rasengan concatenato per il web. Bene. Chissà cosa bolle in pentola.

#Rasengan !!

(share It)

Il tutto accompagnato da tag, emoji e immagini a tema.

Non ci resta che restare in attesa degli sviluppi futuri della vicenda Naruto Shippuden.

Naruto e Naruto Shippuden

Masashi Kishimoto ha serializzato Naruto sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1999 al 2014; i 700 capitoli di cui si compone la serie sono stati raccolti in 72 volumi.

La serie animata Naruto ha debuttato su TV Tokyo il 3 Ottobre 2002 e si è conclusa dopo 220 episodi l’8 Febbraio 2007.

L’adattamento animato è proseguito con la serie Naruto Shippuden, andata in onda dal 15 Febbraio 2007 al 23 Marzo 2017 per 500 episodi.

Le serie sono state prodotte da TV Tokyo, Aniplex, KSS, Rakuonsha, TV Tokyo Music e Shueisha e realizzate dallo studio Pierrot (Bleach, Tokyo Ghoul).

In Italia la prima serie è stata trasmessa da Italia 1 tra il 2006 e il 2008; della seconda Mediaset ha doppiato 348 episodi su 500 tra il 2008 e il 2018.

Lo spin-off Boruto – Naruto Next Generations è stato lanciato nel 2016 come manga e nel 2017 come anime; il manga esce per Planet Manga, la serie anime è in corso su Crunchyroll che ha recentemente caricato anche la prima e la seconda stagione di Naruto.

