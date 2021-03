Zack Snyder’s Justice League è stata una grande vittoria per i fan desiderosi di vedere la versione definitiva del film così come l’ha concepita il suo creatore, ma certamente sono stati necessari alcuni sacrifici.

Per coloro fra di voi che non dovessero saperlo, Warner Bros. non sta ripristinando lo Snyderverse. Ma anche prima, Snyder ha dovuto fare alcuni compromessi mentre completava la sua versione di Justice League.

Recentemente ha rivelato che aveva in mente un cameo di Lanterna Verde di John Stewart. Ha anche ammesso di aver quasi abbandonato il film perché WB gli ha chiesto di rimuovere la scena. Ma alla fine, il regista voleva che i fan avessero ciò per cui avevano combattuto. Così, ha scelto di accettare il compromesso e ha aggiunto invece Martian Manhunter nella scena.

Il progetto della Lanterna Verde di John Stewart in Zack Snyder’s Justice League

Yalan Gur e Kilowog non erano le uniche Lanterne Verdi che sarebbero dovute esserci nel film, ma Snyder non aveva rivelato l’attore che avrebbe dovuto interpretare John Stewart. Fonti interne hanno rivelato a FandomWire che il John Stewart di Zack Snyder doveva essere Trevante Rhodes.

Negli ultimi anni, Rhodes ha interpretato importanti ruoli secondari in film come The Predator, 12 Soldiers e Bird Box. Ma la sua migliore interpretazione è stata nel film vincitore dell’Oscar Moonlight.

Si era iniziato a ipotizzare che potesse essere il Lanterna Verde della Justice League già nel 2017, ma la sua risposta a tutto ciò fu:

“Sono tutte voci, amico, tutte voci“.

A quanto pare, però, quelle voci avrebbero un fondamento di verità.

Si può dire con certezza che Rhodes sarebbe stato un grande Lanterna Verde se Justice League 2, o Green Lantern Corps. fossero ancora nei piani futuri di Warner Bros., poiché l’attore ha l’aspetto e le capacità necessarie per la parte, e un ruolo così importante avrebbe di certo giovato alla sua carriera. Ma purtroppo, semplicemente, non doveva accadere.

