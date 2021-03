Harley Quinn – Blazing Shadows è un nuovo fan film basato sui personaggi DC, che, diretto da Thomas Bernecker e prodotto dallo studio berlinese Think Big Studios, segue la redenzione di Harley dopo la separazione dal Joker.

Harley (ShiSha Rainbow), cinque anni dopo la rottura con il Joker (Bardo Böhlefeld), si è trasferita a Brooklyn, dove viva con la sua nuova fidanzata Poison Ivy (Melanie Hagen). Harely è assalita da “dubbi, dolore e paura”, mentre inizia a desiderare il suo passato da super criminale.

Nel prologo vediamo una versione live action di Punchline (Trang Le Hong) e Catwoman, interpretata dalla stuntwoman di Black Panther Marie Mouroum.

Presenti anche personaggi originali, come Authority (interpretato dallo sceneggiatore Florian Müssener) e l’antagonista Kitsune (Johannes Heinrich).

Possiamo guardare il film in apertura o sul canale YouTube dello studio.

Harley Quinn, ritorna la serie animata

La terza stagione della serie animata per adulti Harley Quinn è stata confermata in occasione del ComicsPRO di fine Febbraio; il rinnovo è stato anticipato lo scorso Settembre dallo showrunner Patrick Schumacker.

Prodotta da Warner Bros. Animation, DC Entertainment, Yes, Norman Productions e da Ehsugadee Productions, la serie animata è basata sul personaggio di Harley Quinn ideato da Paul Dini e Bruce Timm.

È interpretata da Kaley Cuoco nel ruolo della protagonista, e da Lake Bell, Ron Funches, Tony Hale, Jason Alexander, J. B. Smoove e Alan Tudyk.

Ha debuttato sul servizio DC Universe il 29 Novembre 2019 con una prima stagione in 13 episodi; la seconda, di altrettanti episodi, ha esordito il 3 Aprile 2020.

La serie è stata trasferita su HBO Max e la terza stagione debutterà tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Harley Quinn, la nuova serie DC Comics

Il 23 Marzo 2021 ha debuttato la nuova serie a fumetti di Harley Quinn.

Il team creativo della nuova serie è composto dalla scrittrice Stephanie Phillips (Superman, The Butcher of Paris, Future State: Harley Quinn) e dal disegnatore Riley Rossmo (Batman/The Shadow, Dark Knights: The Batman Who Laughs) — ideatore del nuovo costume del personaggio e anche autore della copertina regolare.

Nella serie Harley tornerà a Gotham City per espiare i peccati del passato e per aiutare la città a riprendersi dagli eventi di The Joker War.

A darle il bentornata in città ci penseranno i loschi individui che si muovono affinché Gotham City resti nella condizione in cui si trova.

Harley Quinn e The Suicide Squad

Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie, è tra i protagonisti del film The Suicide Squad di James Gunn (Guardiani della Galassia).

Il film è previsto per Agosto negli USA, qui uno sguardo ad Harley.

Benvenuti all’inferno — ovvero a Bell Reve, la prigione con il tasso più alto di mortalità degli Stati Uniti d’America.

Dove i peggiori Super-Criminali sono rinchiusi e dove faranno qualunque cosa per uscirne — persino unirsi alla super-segreta, super-losca Task Force X.

L’incarico critico di oggi? Raggruppare una serie di detenuti, inclusi Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica preferita di tutti, Harley Quinn.

Quindi armarli pesantemente e sganciarli (letteralmente) sull’isola di Corto Maltese, remota e piena di nemici.

