Lunedì NHK General ha trasmesso in Giappone un documentario sullo sviluppo di Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time, il film “finale” di Evangelion, in cui il regista Hideaki Anno parla del tormentato processo creativo del film dall’inizio della produzione nel 2016 fino alla sua conclusione, alla fine del 2020.

Evangelion – Hideaki Anno e la depressione

Il filo conduttore di tutto il documentario è la lotta di Anno per sviluppare la sceneggiatura. Durante le prime fasi della pre-produzione, spesso non andava in studio. In diverse occasioni ha deciso che il lavoro che aveva svolto in quel momento era insufficiente e che lo avrebbe eliminato. La sceneggiatura è stata infine completata all’inizio del 2019, nell’ultimo periodo di tempo utile per rispettare la scadenza.

Il documentario racconta anche i sentimenti contrastanti di Anno sulla creazione di Evangelion. La serie TV Neon Genesis Evangelion del 1995 è una storia in cui Anno ha riversato “tutto”.

Dopo che l’anime è diventato un fenomeno sociale, l’autore ha trovato discussioni su Internet scritte da persone che parlavano del “modo migliore per uccidere Anno“. Questo gli ha fatto perdere il suo zelo per la creazione di anime:

“Quando l’ho visto, ho pensato, ‘Chi se ne frega più di niente?’. Sentivo di aver finito di creare anime“.

In quel periodo, Hidetaki Anno ha cercato di suicidarsi in due occasioni: una volta saltando davanti a un treno e un’altra quando ha cercato di saltare dal tetto dello studio. Tuttavia, ha deciso di non farlo in entrambe le occasioni perché voleva

“morire in un modo che non facesse male“.

Anno si è preso una pausa dalla creazione di anime per realizzare film live-action. Alla fine, è tornato per girare i film di Evangelion Rebuild, che hanno debuttato rispettivamente nel 2007, 2009 e 2012.

Tuttavia, dopo aver trascorso sei anni a lavorare all’anime, si è ammalato. Durante questo periodo, sua moglie Moyoco Anno lo ha sostenuto, finché alla fine non ha trovato dentro di sé il desiderio di tornare a Khara e completare il film finale della tetralogia.

“Nel corso del tempo, ho smesso di pensare: ‘Ho finito’. Ci sono state volte in cui pensavo di essere incapace di farcela, ma ho smesso di pensare che non volevo farcela. Ho il dovere di finire quello che ho iniziato. Per me stesso, per il mio staff e, soprattutto, per il mio pubblico“.

Alla fine del documentario, ad Anno è stato chiesto cosa gli facesse sentire un obbligo così forte, e l’autore ha risposto:

“È l’unico modo in cui sono in grado di fare il massimo del bene per il maggior numero di persone“.

Il film è uscito in Giappone lo scorso 8 marzo.

