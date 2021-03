Il sito ufficiale del nuovo film di Shin Ultraman (New Ultraman) dello Studio Khara ha annunciato che il film è in ritardo rispetto alla data prevista all’inizio dell’estate a causa del COVID-19. Lo staff rivelerà in seguito una nuova data d’uscita.

TOHO sta trasmettendo un nuovo video per il film che potete guardare all’inizio della pagina mentre, durante la cerimonia di apertura dell’evento “Tsuburaya Convention 2019” ha fatto il suo grande debutto la prima immagine dello Shin Ultraman che sfoggia il suo nuovo design.

Ricordo che il primo concept art del protagonista è stato realizzato da Anno il 3 ottobre 2018 aiutato da Bin Furuya, l’attore che aveva interpretato l’eroe nella serie del 1966. Una statua dell’Ultraman ridisegnata è stata esposta a Sukagawa, Fukushima, per commemorare il luogo di nascita di Eiji Tsuburaya.

Ultraman – il cast e lo staff

Per quanto riguarda il cast Takumi Saitou interpreterà il personaggio principale del film, l’uomo che può trasformarsi in Ultraman. Masami Nagasawa sarà il partner del personaggio principale e anche Hidetoshi Nishijima avrà una parte nel film.

Altri membri del cast sono: Kōji Yamamoto, Tetsushi Tanaka, Daiki Arioka, Akari Hayami,

Ryō Iwamatsu (riga superiore, da sinistra a destra nell’immagine di sotto) e Toshihiro Wada

Toru Matsuoka, Kyusaku Shimada, Keishi Nagatsuka, Hajime Yamazaki (riga inferiore, da sinistra a destra nell’immagine di sotto).

Lo studio Khara (Evangelion: 3.0 + 1.0,) produce il film, Toho si occupa della sua distribuzione.

Takumi Saitou (Yamato 2010, Il Principe del Tennis – il Musical) interpreta l’uomo in grado di trasformarsi in Ultraman; Masami Nagasawa (Bleach, Gintama, Touch – Prendi il Mondo e Vai) lo affianca come sua partner.

Una bozza della sceneggiatura è stata completata il 5 febbraio 2019 e Anno si sta concentrando sul progetto dopo aver completato Evangelion: 3.0 + 1.0, che è stato aperto in Giappone l’8 marzo dopo diversi ritardi.

