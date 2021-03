L’art director di Kojima Productions, Yoji Shinkawa, ha rivelato che ci potrebbe presto essere l’annuncio ufficiale del loro secondo gioco, facendo intendere che sia in sviluppo già da un po’. Dopo Death Stranding, che avevamo recensito qui e rappresentava il loro primo lavoro, non sono stati più pubblicati nuovi titoli, né si hanno avuto informazioni a riguardo di futuri lavori.

Shinkawa ha rivelato che “È chiaro che stiamo lavorando a qualcosa e per ora posso dire che con tutta probabilità riusciremo ad annunciarlo presto.” L’art director non è entrato nel dettaglio, ma sappiamo che essendo uno stretto collaboratore di Kojima da molti anni, possa essere una fonte affidabile. Egli, lo ricordiamo, aveva anche lavorato al design dei mecha di Metal Gear.

Kojima Productions non è uno studio particolarmente grande, contando al 2020 appena 25 sviluppatori. Sappiamo che Kojima è da sempre affascinato dall’idea di creare un gioco horror, dopo il deragliamento del progetto di P.T., che sia questa la volta buona?

Kojima Productions – Death Stranding

Il gioco di Kojima è stato molto divisivo per via del suo gameplay atipico e del modo di narrare la trama. Il gioco è infatti in tutto e per tutto un microgestionale di tantissimi piccoli aspetti legati alle consegne di svariati pacchi attraverso un mondo diviso in seguito ad un apocalisse. I dialoghi criptici, la trama e il lore appena accennati (specialmente nelle fasi iniziali) hanno reso questo titolo molto ermetico.

Nonostante questo, il primo lavoro di Kojima Productions si è subito ritagliato uno spazio in una nicchia di giocatori, che lo hanno adorato. La sua simbologia, i personaggi, e le tematiche, lo hanno reso un titolo molto affascinante. Il gioco è uscito anche su PC nel corso del 2020 e nonostante abbia dei requisiti di sistema piuttosto elevati, ha comunque riscosso successo anche su questa piattaforma.

E voi l’avete giocato? Se sì, cosa ne pensate dell’ultima fatica di Hideo Kojima?