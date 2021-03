Nell’annunciare la Day One Edition e la Collector’s Edition di Oddworld Soulstorm, il team di sviluppo ha annunciato la data d’uscita ufficiale di questa versione del gioco sia per PS4 che per PS5. Oddworld Soulstorm Collector’s Edition arriverà infatti il 6 luglio 2021, con un lancio simultaneo su entrambe le console. Durante lo State of Play del mese scorso avevamo visto un nuovo gameplay del gioco, ma non era stata data alcuna informazione su questa versione da collezione.

Il gioco uscirà tra circa dieci giorni, ovvero il 6 aprile, ma sarà solo in digitale, dunque per chi desidera la copia fisica ci sarà da aspettare. Vi ricordiamo che comunque il gioco uscirà anche su PC, tramite Epic Game Store, anche qui solo in digitale.

Oddworld Soulstorm – cosa sappiamo fino ad ora

Lungo lo scorso State of Play c’era stato un nuovo gameplay per Oddworld: Soulstorm, presentato direttamente dallo sviluppatore che andava a spiegare delle nuove meccaniche e quali erano le idee dietro questo remake. Il gioco infatti si prefigge di essere fedele allo spirito del capitolo originale, ma anche di apportare modifiche per renderlo più attuale e divertente, ma senza stravolgerlo.

Oltre della sua natura di remake, siamo a conoscenza del fatto che Oddworld: Soulstorm sarà un seguito di New ‘n’ Tasty, il reboot della saga. Il gioco implementerà meccaniche del tutto nuove come l’inventario e il crafting. Il design è stato anche riveduto sia per l’ambientazione che per i personaggi e i loro comportamenti.

Dopo numerosi rimandi questa sembra essere davvero la volta buona per mettere le mani, dal 6 aprile, su questo titolo tanto atteso e chiacchierato, specialmente per chi aveva adorato i primi capitoli su PlayStation. Per la versione da collezione ci sarà invece da aspettare ancora un po’ di tempo.

