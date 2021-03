Nel capitolo 306 del manga di My Hero Academia la conferenza stampa voluta da All Maght, Endeavour, Hawks e Best Jeanist prosegue ed è finalmente giunto il momento di capire come combattere i Villain e superare questo terribile momento.

ATTENZIONE! LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 306!

Proprio per prevenire che la società cada nel panico più totale, con molti ormai AD avere perso fiducia nei Pro Hero, All Maght decide che è giunto il momento di rivelare la verità al mondo. Per questo Endeavour, Hawks e Best Jeanist organizzano una conferenza stampa per parlare al pubblico. Vengono rivelati molti segreti e a farlo è Endeavour che svela tutta la verità sul suo passato mentre Hawks si scusa per avere ucciso due volte.

Ora che le carte sono messe sul tavolo è tempo di capire come combattere ed è Best Jeanist a lanciare una bomba sui piani del governo.

Best Jeanist spera di ridurre l’area che necessita della protezione degli eroi per rendere più facile la gestione dell’epidemia di malvagio. Ciò si otterrebbe costruendo vari rifugi di evacuazione in varie strutture governative, inclusa la UA High, mettendo al sicuro anche gli studenti poiché i genitori dei ragazzi hanno già iniziato a trasferirsi.

Endeavour ribadisce ulteriormente che, sebbene la situazione non sia ideale, questo è ciò che è necessario per trovare un percorso più chiaro in futuro. Endeavour aggiunge che è a causa dell’incertezza che devono farlo e che le preoccupazioni di tutti dovrebbero essere rivolte a lui.

Il capitolo si conclude con Izuku che decide di lasciare la UA High, lasciando appunti a tutti i suoi compagni di classe in sua assenza, e lo troviamo in una città, solo, nel mese di aprile.

Come proseguirà il manga? Il momento di sistemare le cose una volta per tutte è arrivato?

Acquista il primo volume di My Hero Academia