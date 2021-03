I Marvel Studios come sappiamo hanno programmato i loro progetti con anni di anticipo. Anche con la pandemia di mezzo che ha ritardato tutto di un anno, abbiamo ancora molto da aspettarci. Durante l’Investors Day della Disney, abbiamo dato un’occhiata al futuro di questo Franchise. Hanno annunciato vari film e serie tv targati Disney+.

Insieme ad essi, abbiamo anche alcune date di uscita, come Black Panther II e Captain Marvel 2 che che prevedono un’uscita per il 2022.

Marvel Studios – nuove concept art di Doctor Strange, Ms. Marvel e Occhio di Falco!

Sul web circolano dei presunti leak di Concept Arts con protagonisti Doctor Strange, Ms. Marvel, Ronin e tanti altri personaggi del Marvel Cinematic Universe, così da poter dare una piccola occhiata di quello che verrà.

Secondo quanto segnalato dal sito ComicBookMovie, e l’account Twitter Marvel News sul web sono apparsi dei Concept Arts dei Marvel Studios relativi alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Probabilmente essi sono stati distribuiti prima per permettere la realizzazione del merchandise ufficiale infatti li vediamo in bassa risoluzione.

La Casa delle Idee fornisce tali Concept Art ai produttori di giocattoli con grande anticipo, per consentire loro di realizzare le proprie Action Figure in tempo. Però al momento potrebbero anche essere stati cambiati. Quindi specifichiamo che queste immagini non sono state pubblicate ufficialmente dai Marvel Studios.

Alcuni di essi provengono da Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ed infatti ritraggono Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), Wong (Benedict Wong), Mordo (Chiwetel Ejiofor), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), America Chavez (Xochitl Gomez) e un personaggio che potrebbe essere Clea. Da notare che Strange indossa un nuovo costume.

🚨 Doutor Estranho, Feiticeira Escarlate, Wong, Clea, Mordo e America Chávez aparecem em artes conceituais vazadas de #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness pic.twitter.com/yAn2YzTHje — Marvel News (@BRMarvelNews) March 25, 2021

Invece in quelli di Ms. Marvel si può vedere Kamala Khan con il suo costume, molto fedele ai fumetti. Ci sono anche delle foto che ritraggono la protagonista Iman Vellani impegnata con la prova costume, ma l’abito è il costume di Halloween di Capitan Marvel.

🚨 Iman Vellani testando a fantasia da Capitã Marvel e uma arte conceitual do uniforme da Ms. Marvel também foram vazadas. #MsMarvel pic.twitter.com/xw3FKgQmq0 — Marvel News (@BRMarvelNews) March 25, 2021

Nei concept di Hawkeye, il più inaspettato è quello che mostra una versione femminile di Ronin, alter ego che Clint Barton ha adottato in Avengers: Endgame. È probabile che sotto la maschera ci sia Echo (Alaqua Cox). Gli altri sono Clint (Jeremy Renner), Kate Bishop (Hailee Steinfeld) e Yelena Belova (Florence Pugh), la cui presenza nella serie è stata rivelata tempo fa.

🚨 Clint Barton, Kate Bishop, Echo(????) e Yelena Belova em novas artes conceituais vazadas de #Hawkeye. pic.twitter.com/m4VPPMWM2l — Marvel News (@BRMarvelNews) March 25, 2021

Cosa ne pensate di queste concept arts? Scrivetecelo nei commenti!

