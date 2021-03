Come sappiamo ormai Venerdì scorso ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming Disney+ il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Anthony Mackie e gli easter egg

Intervenuto durante il Jess Cagle Show, l’interprete di Sam Wilson / Falcon, Anthony Mackie, ha parlato di alcuni aspetti del primo episodio della nuova serie, e dei vari Easter Egg che da sempre caratterizzano gli show targati Marvel Studios.

L’attore però ha dimostrato di non essere troppo ferrato sull’argomento, ammettendo addirittura di non sapere, fino a poco tempo fa, cosa significasse questo termine:

“Ormai non c’è più niente su Internet che mi sorprenda. Ci sono cose che le persone trovano interessanti, e ho appena scoperto cos’è un Easter Egg, quindi ci sono un sacco di cose che succedono che non mi sorprendono affatto.”

Ha poi continuato sull’argomento:

“Non è che noi andiamo in giro dicendo: Ehi, hai visto quell’Easter Egg nella scena 12? Voglio dire, non è una conversazione che hai come attore.”

Anche Sebastian Stan interprete del Soldato d’Inverno ha voluto dire la sua replicando al collega:

“Penso che quello che Anthony sta cercando di dire è che noi cerchiamo di non pensarci tanto quando lo facciamo. È una cosa molto strana, ma in realtà non siamo questi personaggi”.

The Falcon And The Winter Soldier – in breve

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

Acquista il Funko Pop di Barone Zemo da The Falcon and The Winter Soldier.