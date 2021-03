Il Marvel Cinematic Universe è diventato un qualcosa di unico ai giorni nostri in termini di utilizzo della costruzione di Mondi e di interconnessione attraverso i franchise. I 24 progetti MCU che sono stati rilasciati dal 2008 sono stati tutti basati in un modo o nell’altro sul materiale originale della Marvel Comics, poiché gli eroi sono stati adattati per adattarsi allo stampo dei film sul grande schermo.

Uno degli aspetti migliori dell’Universo Cinematografico Marvel è la varietà di stili di narrazione utilizzati da progetto a progetto, che può essere visto in particolare all’inizio della Fase 4 da WandaVision a The Falcon and the Winter Soldier.

Questo è sempre stato il caso anche nei fumetti, con scrittori diversi che hanno aggiunto il proprio talento a ogni singolo personaggio nelle pagine dei comics.

Questo continua ad essere il caso dell’ultima uscita della Marvel, che riunisce l’universo dei fumetti e dei film.

Shakespeare incontra la Marvel.

Se siete appassionati di Avengers e di William Shakespeare, in serbo per voi c’è un prodotto che fa decisamente al caso vostro.

Marvel Entertainment ha annunciato che il prossimo 28 Settembre verrà presentato un libro intitolato William Shakespeare’s Avengers: The Complete Works.

Il volume, scritto da Ian Doescher ed illustrato da Danny Schlitz, sarà pubblicato da Quirk Books e rinarrerà gli eventi e i dialoghi di The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019) sotto forma di drammi shakespeariani.

Di seguito potete vedere la bellissima copertina del libro:

Il libro conterrà dei veri e propri testi teatrali, con battute, indicazioni di scena e versi e coinvolgerà proprio tutti i personaggi, da Captain America e Groot.

Scritto dallo stesso autore di William Shakespeare’s Star Wars, Ian Doescher, il volume conterrà anche decine di illustrazioni a colori che cattureranno i momenti più iconici delle storie raccontate nell’MCU.

Di seguito la descrizione del William Shakespeare’s Avengers: The Complete Works diffuso sul sito ufficiale di Marvel Entertainment:

“Da quando Tony Stark si è confrontato con il Dio del Tuono citando Shakespeare nel parco, ci siamo chiesti: come sarebbe stato il franchise cinematografico più epico di tutti i tempi se fosse stato scritto dal più grande drammaturgo di tutti i tempi? William Shakespeare’s Avengers: The Complete Works reinventa tutti e quattro i film come drammi del Bardo di Avon, complete con autentici versi e metrica, didascalie e divertenti easter egg. I fan potranno rivivere le loro scene preferite, i loro personaggi e le loro battute in un nuovo modo – ma pienamente fedele – attraverso monologhi e dialoghi di tutti, da Captain America a Groot. Dall’autore di best-seller e autore di William Shakespeare’s Star Wars, questo libro condivide lo stesso spirito, la comicità e il fascino della serie di Star Wars ma in un nuovo formato sontuoso con un layout a due colonne e decine di illustrazioni a colori che cattura i momenti più iconici del Marvel Cinematic Universe.”

