La giornalista cilena ora parlamentare Pamela Jiles erà già conosciuta per la Naruto Run, e ora ha raggiunto un importantissimo risultato politico, poiché ha vinto il sondaggio del Centro strategico latino-americano per la geopolitica (CELAG) del marzo 2021 come candidata alla presidenza.

Quando la politica reale incontra Naruto

La donna politica ha già fatto notizia a livello internazionale nel luglio dello scorso anno quando ha eseguito una corsa nello stile ninja di Naruto durante il congresso per celebrare il passaggio di una misura di aiuto di emergenza per la pandemia da COVID-19:

Here's the video, featuring the Naruto theme pic.twitter.com/pEyp8Dv9Hd — Populism Updates (@PopulismUpdates) March 22, 2021

Il sondaggio che ha vinto, che si basa su 2.007 interviste telefoniche condotte attraverso il sistema CATI a livello nazionale, ha sancito che Jiles è al 18%. È seguita da Daniel Jadue (16%) e Joaquín Lavín (13%).

L’attuale presidente Sebastián Piñera ha un indice di approvazione negativo di oltre il 70%. Secondo l’indagine del CELAG, metà delle famiglie cilene ha dovuto indebitarsi per poter far fronte alle proprie spese di base a causa delle difficoltà economiche causate dal COVID-19.

Pamela Jiles è un membro della coalizione di partiti di sinistra del Broad Front, fondato nel 2017. Il suo amore per gli anime fa parte della sua personalità ed è affettuosamente conosciuta come “Hokage cileno“.

La “corsa di Naruto” è un riferimento a uno stile di corsa adottato dai personaggi dell’opera di Masashi Kishimoto che ci vengono mostrati mentre allungano le braccia dietro la schiena, il che è stato reso popolare all’estero grazie serie anime e manga di Naruto.

Questo stile è conosciuto come Ninja hashiri, o “Ninja run” in Giappone. Nel luglio dello scorso anno, la “corsa di Naruto” è diventata parte del meme online “Storm Area 51”, nato dalle intenzioni di alcune persone che volevano intrufolarsi nell’Area 51, uno dei quali si è ispirato per lasua corsa sempre a Naruto:

