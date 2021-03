Deathstroke è apparso nel film Zack Snyder’s Justice League, interpretato da Joe Manganiello, ma le trame con Slade Wilson avrebbero dovuto svilupparsi in altri progetti.

Non solo nei sequel di Justice League, ma anche nel naufragato film The Batman di e con Ben Affleck e persino in un film in solitaria.

Intervenuto al podcast ComicBook Nation, Manganiello ha parlato dei suoi piani per un film sul personaggio.

I piani di Joe Manganiello per il film su Deathstroke

Joe Manganiello ha dichiarato che tutte le tracce per un film su Deathstroke sono state poste e sarebbe un peccato se i fan non avessero la possibilità di vederlo.

Per tracce l’attore intende i sei mesi di ricerche da lui condotte sul personaggio, dopo che il film di Ben Affleck su Batman è naufragato.

L’attore ha affrontato tematiche come il passato nell’esercito americano e in quale sezione, l’influenza della Lega delle Ombre o come ha imparato a usare le spade.

Il risultato di quei sei mesi di costruzione del personaggio e della sua storia è stato discusso per due ore con il regista Gareth Evans, il quale è entrato in trattative per un film su Wilson: una storia di vendetta con Slade, la maschera, la benda e come ha perso suo figlio.

Vedremo se il film vedrà mai la luce.

Aspettando il film su Deathstroke

