Sulla scia della notizia che lo sceneggiatore di John Wick Derek Kolstad non sarebbe tornato per John Wick 4, sono emerse nuove indiscrezioni, stando al report di Collider.

Il film è un progetto reale, poiché il regista Chad Stahelski e Keanu Reeves torneranno per John Wick 4, la cui uscita è attualmente prevista per il 27 maggio 2022. Gli ultimi aggiornamenti riguardano le possibili location del film.

John Wick 4 in giro per il mondo

Il franchise di John Wick segue le vicende idel personaggio di Reeves, un sicario in pensione. Un furto con scasso e l’omicidio del suo cane lo riportano, suo malgrado, in pista, e i sequel continuano a mostrare le conseguenze del suo rinnovato coinvolgimento con la vita criminale.

C’è anche una serie televisiva spin-off in arrivo chiamata The Continental come la catena di hotel della malavita nel franchise cinematografico.

Le fonti di Collider dicono che le riprese di John Wick 4 inizieranno a giugno e, a differenza dei primi tre film che si svolgono principalmente a New York City, John Wick 4 sarà un affare internazionale.

La maggior parte delle riprese dovrebbe svolgersi a Berlino e Parigi, a New York e in Giappone. Berlino e Parigi sono presenti nella storia, così come New York e il Giappone.

Inoltre, mentre molti professionisti hanno lavorato alla sceneggiatura di John Wick 4, negli ultimi mesi Mike Finch è stato lo scrittore principale. In precedenza ha lavorato alle sceneggiature di American Assassin, Predators e Countdown, fra gli altri.

L’ultima notizia riguarda John Wick 5. L’anno scorso, il CEO di Lionsgate Jon Feltheimer ha detto che John Wick 4 e John Wick 5 sarebbero stati girati uno dopo l’altro. Ovviamente, questo è stato prima della pandemia, e sebbene quello potesse essere il piano originale, le voci dicono che stanno girando solo John Wick 4 quest’estate.

La pre-produzione dovrebbe essere iniziata a Berlino, quindi è plausibile che le riprese di John Wick 4 inizieranno quest’estate.

