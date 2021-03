Il mese scorso, abbiamo appreso che la star di Il Trono di Spade Bella Ramsey era stata scelta per interpretare Ellie e che il protagonista di The Mandalorian Pedro Pascal interpreterà Joel la serie HBO live-action di Neil Druckmann (creatore del franchise di videogiochi) e Craig Mazin (Chernobyl della HBO) che adatterà il franchise videoludico di The Last of Us.

Ora, Druckmann sta offrendo alcuni dettagli in più sulla serie che, sebbene prenderà in prestito i dialoghi dal gioco originale, ha detto a IGN al SXSW 2021 che “devia notevolmente” dagli eventi che i giocatori hanno imparato a conoscere.

The Last of Us – le dichiarazioni di Neil Druckmann

“Abbiamo parlato a lungo che la stagione 1 sarà basata sul primo gioco. Per quanto riguarda le cose superficiali, se il personaggio dovrebbe indossare la stessa camicia a quadri o la stessa maglietta rossa, potrebbero o non potrebbero apparire, ma questo è molto meno importante per noi che capire chi sono queste persone e il fulcro del loro viaggio“.

Come accennato in precedenza, ci saranno sicuramente linee di dialogo che i fan riconosceranno:

“Le cose a volte rimangono abbastanza vicine. È divertente vedere i miei dialoghi dai giochi negli script della HBO. E a volte si discostano notevolmente per ottenere un effetto molto migliore perché abbiamo a che fare con un mezzo diverso“.

Druckmann ha continuato:

“Ad esempio, nel gioco c’è bisogno di molta azione per addestrare il giocatore sulle meccaniche. Devono esserci più violenza e più spettacolo rispetto a quanta ne serve in uno show televisivo perché non hai bisogno di addestrare le persone su come usare una pistola.

Quindi è qualcosa che è stato davvero diverso, e HBO è stata fantastica nello spingerci ad allontanarci dall’azione hardcore e a concentrarci maggiormente sul dramma del personaggio. Alcuni dei miei episodi preferiti finora si sono discostati molto dalla storia e non vedo l’ora che la gente li veda“.

Druckmann ha aggiunto:

“Ho appena visto il primo prototipo protesico per il Clicker ed è fantastico. È così bello vedere questa cosa prendere vita fisica“.

Scritta da Mazin e Druckmann con Kantemir Balagov (Beanpole, Closeness) alla regia del pilota, la serie sarà prodotta da Carolyn Strauss (Chernobyl, Game of Thrones), Evan Wells di Naughty Dog, Asad Qizilbash di PlayStation Productions e Carter Swan, Mazin e Druckmann. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog.

