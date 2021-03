La quinta stagione di My Hero Academia è ormai alle porte e sembra proprio che il franchise abbia deciso di festeggiare pubblicando alcune immagini ufficiale tra cui una che ha attirato l’attenzione dei fan: si tratta di un poster gigante a tema fantasy, lo stesso della seconda sigla di chiusura della seconda stagione dell’anime.

Come i fan dell’anime ricorderanno, una delle sigle di chiusura della seconda stagione, rappresentava i personaggi della serie come eroi fantasy, con tanto di armi e vestiti tematici. Eccoli allora che ritornano in questa magnifica illustrazione.

Naturalmente, Midoriya è in primo piano nella sua tenuta da canaglia, brandendo la sua spada, insieme a Kirishima che non si smentisce e tiene in mano con orgoglio due spade dalla lama fine, e non dimentichiamoci di Bakugo che sembra pronto a tirare fuori la sua spada.

Ci sono anche altri personaggi di My Hero Academia tra cui Endeavor in piedi con le fiamme sul viso e All Might che sembra davvero misterioso con quella maschera sul viso. Da notare poi Best Jeanist il quale indossa un abito alla moda sempre però nel rispetto della tematica fantasy.

My Hero Academia – il franchise

Il manga di My Hero Academia è scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics con un totale di 26 volumi disponibili.

Dal manga sono state tratte quattro serie anime che possono essere guardate in Italia sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit).

La quinta stagione animata di My Hero Academia, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, avrà inizio il 27 marzo 2021 in Giappone.

Per quanto riguarda la trama, sappiamo già che la prima parte della nuova stagione adatterà l’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la classe 1-A e la classe 1-B.

Di prossima uscita ci sarà un terzo film di My Hero Academia intitolato My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes Mission. Il film uscirà nelle sale giapponesi il 6 agosto 2021.

