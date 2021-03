Il sito ufficiale di Cestvs: The Roman Fighter, adattamento anime del manga di Shizuya Wazarai, ha pubblicato il secondo teaser ufficiale dell’anime in cui viene annunciata e mostrata in anteprima la sigla finale, intitolata Kirei Da (You’re Beautiful) eseguita della cantautrice Sarasa Kadowaki.

Una curiosità: Kadowaki ha letto il manga originale mentre creava la canzone. Potete guardare il video all’inizio della pagina.

Cestvs: The Roman Fighter – lo staff e il cast

La storia del manga originale prende vita al culmine dell’Impero Romano e segue le avventure di Cestus, un ragazzo che viene schiavizzato e messo in una scuola di formazione per pugili per combattere nel Colosseo.

Per quanto riguarda il cast, il protagonista Cestus verrà interpretato da Hiromu Mineta e questo sarà il suo primo ruolo da protagonista in un anime.

Gli altri membri del cast sono:

• Rikiya Koyama nel ruolo di Zafar, l’allenatore di Cestus;

• Kensho Ono nei panni di Lusca, un membro delle guardie combattenti disarmate;

• Hiroki Touchi è Demitrius, il padre di Ruska e il capo delle guardie combattenti disarmate;

• Yūto Uemura è Nerone, il quinto imperatore romano;

• Kikuko Inoue interpreta Agrippina, la madre del quinto imperatore Nerone dell’Impero Romano;

• Aya Endo è Sabina, una bellissima figlia di una ricca famiglia di Pompei;

• Ryota Takeuchi recita nel ruolo di Emden, il più grande combattente di Pompei;

• Sanae Kobayashi è Roxanne delle guardie combattenti disarmate;

• Akio Ohtsuka è il narratore.

Per quanto riguarda invece i membri dello staff Toshifumi Kawase (Tenjho Tenge, Matchless Raijin-Oh) è il direttore principale dell’anime. Bandai Namco Pictures sta producendo la serie. Il pugile professionista Yoshihiro Kamegai è il referente per le scene di boxe presenti nell’anime. Masahiro Tokuda, Akihiro Manabe e Yoshiyasu Ueda stanno componendo la musica. LOGIC & MAGIC stanno producendo il CG.

Gli altri membri del personale includono:

• Direttore della serie: Kazuya Monma;

• Supervisore alla sceneggiatura della serie: Toshifumi Kawase;

• Sceneggiatori: Toshifumi Kawase, Kouji Miura;

• Character Design 3D: Kei Yoshikuni;

• Design dei personaggi 2D: Yuka Shiga, Ako Nakazawa;

• Direttore artistico: Kouki Nagayoshi;

• Artista chiave del colore: Hiroyasu Kanemitsu;

• Direttore della fotografia compositing: Teppei Satō;

• Direttore CG: Seiki Hayashi;

• Coordinatore dell’azione: Yasuhiro Roppongi;

• Direttore del suono: Toru Nakano.

Il gruppo Dragon Ash sta esegue la sigla di apertura Endeavour.

La serie sarà presentato in anteprima in Giappone il 14 aprile alle 24:55 su Fuji TV ‘s Ultra+.

Cestvs: The Roman Fighter – il manga

Shizuya Wazarai ha serializzato il manga Kento Ankoku Den Cestvs sulle pagine della rivista seinen Young Animal edita da Hakusensha tra il 1997 e il 2009; i capitoli della serie sono stati raccolti in 15 volumi.

La seconda serie Kendo Shito Den Cestvs ha esordito sempre su Young Animal nel 2010 per poi essere trasferita sulla rivista Young Animal Arashi nel 2014 e poi nel 2018 sulla app Manga Park.

Alla fine del 2020 la serie si è spostata sulla rivistaYoung Animal Zero.

In Italia entrambe le serie sono pubblicate da Planet Manga.

Acquista il primo volume di Cestus