L’anime di Jujutsu Kaisen, adattamento dell’omonimo manga di Gege Akutami, sta per volgere alla fine. Si parla però di una possibile seconda stagione, cosa più che plausibile senza ombra di dubbio, e sembra proprio che a trasmetterla sarà l’emittente televisiva MBS.

L’emittente televisiva MBS ha tenuto una sessione a distanza per svelare il suo programma aggiornato per la stagione primaverile. Durante la presentazione, il direttore capo della programmazione di MBS, Hajime Yokota, ha ringraziato gli spettatori per la popolarità dell’anime televisivo Jujutsu Kaisen ha raggiunto durante la messa in onda nel blocco di programmazione Super Animeism, oltre che in streaming.

Per quanto riguarda un’ipotetica seconda stagione anime, Yokota ha detto:

Anche se la serie manga è ancora in corso, non abbiamo informazioni concrete al momento.

Secondo un rumor emerso online da alcune fonti, non confermato e né smentito al momento, sembrerebbe in produzione un film animato di Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight.

A proposito di Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shounen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. In Italia l’opera è edita da Planet Manga che descrive così la trama:

Direttamente dalle pagine di Weekly Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

La Planet Manga ha anche pubblicato il prequel della storia, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight. Oscurità abbagliante.

Il manga ha ispirato un anime televisivo che ha debuttato il 2 ottobre. L’anime, composto da 24 episodi, e ormai in fase di chiusura, è trasmesso in Italia da Crunchyroll in contemporanea con il Giappone. Si parla di una possibile seconda stagione ma nessuna notizia ufficiale è stata rivelata.

