Godzilla – 3 nuovi giochi gratuiti in arrivo

Nel frattempo arriverà al cinema Godzilla vs. Kong.

Godzilla sarà protagonista di tre nuovi giochi gratuiti per dispositivi mobili, come annunciato da TOHO Games, in arrivo nel corso del 2021.

Il primo titolo è Run Godzilla!, disponibile in tutto il mondo dal 25 Marzo 2021: si tratta di un casual game il cui obiettivo è crescere il re dei mostri e i kaiju.

È ambientato in un villaggio, dove mostri e residenti hanno un tempo limitato; quando verrà il momento di salutare i kaiju cresciuti, sarà possibile trasmettere le abilità raggiunte alla generazione successiva.

Il secondo si intitola Destruction e, come suggerisce il titolo, si utilizzerà il re dei mostri per distruggere le città sparse per il mondo.

Il terzo è Battle Line e permetterà ai giocatori di formare squadre composte dai celebri mostri TOHO e affrontare avversari da tutto il mondo in battaglie in tempo reale da tre minuti.

In apertura possiamo guardare il trailer di annuncio.

Godzilla in edicola e fumetteria

In attesa del film Godzilla vs. Kong, di prossima distribuzione da parte di Warner Bros. in Italia, ogni mese possiamo leggere i fumetti del re dei mostri pubblicati da saldaPress.

La casa editrice di Reggio Emilia propone sia volumi da fumetteria, sia un mensile da edicola con le storie edite da IDW negli USA:

A partire dal 1954 – anno di debutto nei cinema giapponesi –, Godzilla è diventato una delle grandi icone dell'immaginario contemporaneo e un brand mondiale, declinato negli anni in fumetti, cartoni animati, merchandise.

