Zack Snyder’s Justice League – Justice Is Gray, la versione in bianco e nero del film, è ora in streaming su HBO Max. Si tratta di quella che, secondo il regista stesso, è la versione definitiva del suo film di quattro ore disponibile dal 18 marzo, qui in Italia, su Sky e Now TV.

Zack Snyder’s Justice League – Justice Is Gray

Justice Is Gray nel formato IMAX è la “versione ideale” e “definitiva” del film di Zack Snyder

“perché è così che ho vissuto con il film per due anni, in bianco e nero“.

Lo Snyder Cut in bianco e nero è la versione che il regista intende proiettare durante una maratona di beneficenza della trilogia cinematografica che costituisce quello che ormai tutti conosciamo con il nome di SnyderVerse.

Questo evento speciale è già in programma e dovrebbe avere luogo durante il corso dell’anno, e prevede una proiezione esclusiva di L’Uomo d’Acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice che culminerà in una proiezione IMAX di Zack Snyder’s Justice League nella sua versione Justice Is Grey.

il regista ha spiegato ulteriormente le ragioni della sua preferenza per la versione in bianco e nero del suo Justice Legue durante l’IGN Fan Fest di febbraio:

“C’è Zack Snyder’s Justice League: Justice is Gray, che è la versione in bianco e nero, di cui sono un grande sostenitore e un grande ammiratore. Per me, è la mia versione preferita del film. Capisco che le persone vogliano vedere [Snyder Cut] a colori, ed è fantastico, e voglio davvero che si divertano a colori. Ma per me, la versione definitiva è la versione IMAX in bianco e nero del film. E lo adoro davvero“.

Vi ricordo infine che al momento Justice Is Gray non è disponibile in Italia.

