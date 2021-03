My Hero Academia - data di uscita, titolo, key visual e sinossi del 3° film

Attraverso le anticipazioni emerse online circa il numero 17 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto da lunedì 29 marzo 2021, Shueisha svelerà che il terzo film animato di My Hero Academia, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, si intitola My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes Mission e uscirà nelle sale nipponiche il 6 agosto 2021.

Il magazine svelerà anche la nuova key visual che possiamo mostrarvi in anteprima accompagnata anche da una breve sinossi del film.

Ecco il tutto di seguito, rispettivamente:

“Deku, Bakugo e Shoto, con un look rinnovato, cadono giù dal cielo dopo un salto da un elicottero. Anche Hawks sta volando accanto a loro ed Endeavor sembra pronto a lanciarsi“.

Altre informazioni sono previste per il il 27 marzo, giorno in cui, fra l’altro, esordirà la quinta stagione animata di My Hero Academia.

My Hero Academia: manga

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 306 capitoli settimanali e i primi 285 sono raccolti in 29 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione esordirà in Giappone il 27 marzo 2021.

My Hero Academia: cinema

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, è disponibile su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

