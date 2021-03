Koei Tecmo ha condiviso una serie di nuove immagini del suo Samurai Warriors 5, in arrivo il 27 luglio 2021. Vediamo da vicino gli screenshot trapelati in rete:

Le spettacolari immagini fanno dunque da apripista ad una serie di meccaniche che è stata la stessa Koei Tecmo a spiegare all’utenza. Tramite gli Hyper Attacks, ad esempio, sarà possibile coprire grosse distanze mentre si colpiscono i nemici e rappresentano la base per legare a sé una serie di combattenti e portare a compimento un attacco normale.

Nove nuovi personaggi sono stati inoltre annunciati: Kanbei Kuroda, Shikanosuke Yamanaka, Sena, Hanbei Takenaka, Kazuuji Nakamura, Tadakatsu Honda, Toshiie Maeda, Ochi e Nagamasa Azai. I personaggi sono stati tutti ridisegnati da zero per adattargli al turbolento periodo Sengoku della storia giapponese. Anche nuove Ultimate Skill sono state promesse e certo non mancheranno di ampliare ulteriormente le possibilità di gioco, offrendo sia abilità offensive che difensive ai giocatori.

Samurai Warriors 5 – cosa sappiamo fino ad ora

L’annuncio ufficiale del gioco era arrivato poco più di un mese fa. Koei Tecmo Europe aveva infatti annunciato il ritorno di uno dei suoi franchise più iconici con Samurai Warriors 5. La sinossi del gioco recita quanto segue:

Un nuovo inizio per l’esperienza Samurai Warriors, il titolo lancia i giocatori nel periodo Sengoku, puntando i riflettori del gioco sui personaggi Nobunaga Oda e Mitsuhide Akechi.

Tramite una livestream del 25 febbraio erano già stati dati nuovi aggiornamenti, prima di riceverne un altro proprio oggi, dopo un mese esatto dall’ultimo con questa carrellata di immagini.

L’ultimo capitolo della serie Omega Force amata dai fan e ricca di azione 1 vs 1.000 è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, PS4, Xbox One (ma giocabile su Xbox Series X\S tramite retrocompatibilità) e PC tramite Steam ed arriverà il 27 luglio 2021.

