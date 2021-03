Domani, venerdì 26 marzo 2021, si concluderà la prima stagione animata di Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump, con l’episodio numero 24.

Prodotta da Studio MAPPA, si conclude una serie che ha conquistato i cuori degli amanti del mondo anime, dando ragione altresì alla scommessa di Shueisha di rendere il manga originale la prossima nuova hit in concomitanza col debutto dell’anime.

Proprio col debutto dell’anime, avvenuto il 2 ottobre 2020, Shueisha puntava a 10 milioni di copie vendute. Non solo ha superato il range, ma lo ha anche superato arrivando a 15 milioni di copie.

Poichè mancano ormai poche ore alla trasmissione dell’episodio, intitolato Complicità, sono state diffuse delle prime immagini in anteprima che possiamo guardare di seguito:

Al momento non sappiamo che ne sarà del prosieguo del progetto anime di Jujutsu Kaisen.

Tuttavia è parecchio plausibile che il successo raccolto non riceverà solo festeggiamenti, ma potrebbe essere ben nutrito, come emerso da voci recenti, con un l’arrivo di un film animato. Ancora non vi sono conferme in tal senso.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 143 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 6 volumi disponibili per l’acquisto.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 23 episodi trasmessi. In Italia l’anime è disponibile per la visione licenziata da Crunchyroll con sottotitoli.

Direttamente dalle pagine di Weekly Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

