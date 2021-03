Venerdì 19 Marzo ha visto il suo debutti sulla piattaforma di streaming Disney+ il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DI THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

Lo show affronta su tutte, il peso dell’eredità di Captain America. Il finale di Avengers: Endgame ci ha mostrato un anziano Steve Rogers consegnare l’iconico scudo nelle mani dell’amico Sam aka Falcon.

Il passaggio di consegne è stato effettuato, ma all’inizio della nuova serie abbiamo visto quanto questo ruolo possa pesare, soprattutto per eroi non proprio di prima fascia e alle prese con problemi personali ben più “umani”. Le ristrettezze economiche della famiglia di Sam e il tentativo di far pace col passato di Bucky sono i temi che abbiamo visto nel primo episodio dello Show.

Falcon come nuovo Captain America!

Falcon and the Winter Soldier potrebbe aver introdotto un nuovo Capitan America alla fine del suo primo episodio, ma sembra che lo scudo tornerà da Sam ad un certo punto durante la serie. Il merchandising disponibile su Sam Wilson in una versione ibrida del suo costume di Falcon, ma questa volta con i colori della tuta sono il rosso, il bianco e il blu della tuta di Capitan America. L’Action Figure include anche una replica dello scudo di Capitan America. potrebbe aver introdotto un nuovoalla fine del suo primo episodio, ma sembra che lo scudo tornerà daad un certo punto durante la serie. Il merchandising disponibile su TMall mostra una Action Figure diin una versione ibrida del suo costume di, ma questa volta con i colori della tuta sono il rosso, il bianco e il blu della tuta di. L’Action Figure include anche una replica dello scudo di

Qui potete visionare l’Action Figure con il nuovo costume da Falcon and the Winter Soldier:

Ormai, i fan hanno capito che, a un certo punto, Sam Wilson assumerà correttamente l’identità di Capitan America. Potrebbero volerci solo alcune settimane per vedrlo.

Anche se inizialmente sembra che John Walker lavorerà con Bucky e Sam, la sua visione del Mondo sarà notevolmente messa alla prova dagli eventi di The Falcon e Winter Soldier, mettendolo in contrasto con i protagonisti. Resta da vedere come andrà a finire tutto questo, ma sembra certamente che John Walker seguirà un sentiero oscuro.

