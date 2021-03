Venerdì scorso ha debuttato sulla piattaforma di streaming Disney+ il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Durante un’intervista concessa ad AV Club, Kari Skogland la regista di The Falcon and The Winter Soldier ha parlato del suo approccio alle scene d’azione presenti nel primo episodio dello show, spiegando che dal suo punto di vista le scene action devono essere funzionali allo sviluppo dei personaggi e della storia:

“Penso che tutte le sequenze d’azione debbano essere funzionali al personaggio, e alla trama. Quindi ho considerato ognuna di esse come se avessero un’angolazione e una prospettiva uniche. Volevo che ogni sequenza d’azione avesse il proprio DNA unico al suo centro. Quindi abbiamo davvero cercato di mescolare tutto ciò in un modo che non fosse solo soddisfacente visivamente da una certa prospettiva, ma anche dal punto di vista del personaggio”.

Per quanto riguarda l’assenza di un certo tipo di armi nel primo episodio dello show, la regista ha ammesso di aver ridotto volontariamente l’uso delle armi:

Immagino che una delle cose che ho fatto è stato ridurre le armi. Ciò significa che tutte le cose che abbiamo coreografato provengono da una sorta di mentalità diversa, e di conseguenza solo per definizione porta un sapore diverso a una scena. L’ho fatto Per ovvie ragioni. Penso che dobbiamo considerare le armi nell’intrattenimento come un elemento in più. Volevamo che i nostri personaggi fossero intelligenti e interessanti e non che si affidassero solo a loro [le armi]”.

The Falcon And The Winter Soldier – trama e cast

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e CarlLumbly.

