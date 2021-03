Due settimane fa si è conclusa la prima Serie TV prodotta dai Marvel Studios e stiamo parlando proprio di WandaVision, che ha dato il via con successo alla Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Adesso sappiamo già che rivedremo Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Monica Rambeau (Teyonah Parris) in Captain Marvel 2, ma non sappiamo con certezza ancora quando, e se e dove rivedremo gli altri personaggi che abbiamo visto nello Show.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DI WANDAVISION!

Durante un’intervista con Inverse, la responsabile degli effetti visivi (VFX) di WandaVision Tara DeMarco ha parlato del suo lavoro sullo show dei Marvel Studios e del suo approccio alla rappresentazione visiva delle scene più coinvolgenti dal punto di vista emotivo:

“Per la scena in cui Wanda crea la casa, ci siamo ispirati al suo momento di dolore in Avengers: Age of Ultron dove esplode e uccide le sentinelle Ultron. Pensavamo che ci sarebbe stata una simile espressione drammatica di dolore. L’idea è che in entrambe le scene il potere arrivi dal suo cuore. È un cuore sicuramente spezzato. Lo notate sia quando crea la casa sia quando crea Visione, la maggior parte del potere arriva dal suo cuore. Perché questo è ciò che sta guidando l’intera creazione del suo Mondo. ”

“Il colore di Visione è quello della Gemma della Mente. Ci sembrava giusto tenerlo nella stessa famiglia. Ci siamo ispirati alla scena della sua morte in Avengers: Infinity War, e Matt Shakman voleva che ci fossero dei monofilamenti e dei circuiti sottilissimi. È stato pensato per essere romantico, come questa bellissima creazione del suo amore. Shakman voleva qualcosa di delicato dal suo amore.”

Questo ha detto che è stato ispirato dalla scena della sua morte in Avengers: Infinity War.

Un altro effetto visivo in WandaVision ispirato a Infinity War è stato quello del Blip inverso visto nell’episodio “Interrompiamo il programma“. Il team degli effetti visivi di quel Film era guidato da Dan DeLeeuw, che non ha lavorato su WandaVision , ma DeMarco ha detto che la troupe dello show “ha usato riferimenti dai loro film“:

“Non abbiamo parlato con Dan del modo in cui poter ottenere quegli effetti. Ma ci siamo ispirati al loro film. Ci siamo rivolti ad uno dei produttori che ha creato uno dei nostri blip preferiti, ossia quello di Nick Fury. Matt Shakman ha amato l’idea che il blip di Nick Fury fosse lento e poetico. La sua idea era che il nostro sarebbe stato altrettanto poetico.” Abbiamo cercato di far tornare i Blippati a colori. Pensavamo che sarebbe stato davvero inquietante se fossero stati grigi. Se guardate qualsiasi blip in Infinity War, si trasformano in povere e volano via. Non volevamo che fossero troppo polverosi. Stavano tornando in vita. Perciò l’idea era che avremmo visto un po’ di colori e che l’effetto cenere sparisse.”

Ricordiamo che per quanto riguarda Wanda, la rivedremo come detto nel prossimo film di Doctor Strange intitolato ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, e come abbiamo potuto vedere alla fine di WandaVision, sembra che starà cercando i suoi figli, dove pensava fossero persi una volta che il suo mondo è andato in pezzi. C’è anche la Visione Bianca ancora la fuori che non viene mostrata alla fine, quindi la sua storia è tutt’altro che finita.

