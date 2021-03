Planet Manga ha reso noto il quarto e ultimo annuncio di oggi.

Attraverso la pagina Facebook ufficiale della linea manga è stata annunciata la novel Toilet Stories di Asami Hyogetsu.

Uscirà a Settembre:

Piccole storie per grandi bisogni: vi presentiamo TOILET STORIES, la novel di Asami Hyogetsu e le sue divertentissime storie meditative da gabinetto, della durata perfetta per tutte le…sedute meditative!

Toilet Stories vi aspetta in fumetteria, libreria e su panini.it a settembre!

(E anche questi annunci sono andati! Che fatica!)

Planet Manga gli altri annunci

Di seguito un riepilogo degli annunci Planet Manga di oggi, tutti previsti per Luglio:

Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro, di cui Edizioni Star Comics ha in catalogo As the Gods Will e Jagan, e Yusuke Nomura, di cui Planet Manga ha pubblicato Dolly Kill Kill:

Ci siamo divertiti nei giorni scorsi, ma ora torniamo serissimi: il primo annuncio che vi abbiamo suggerito era proprio BLUE LOCK, il manga (anti) sportivo per eccellenza!

Siete stati bravi a indovinare, però era facile!

Calcio e sopravvivenza, adrenalina ed egoismo…dimenticatevi tutto quello che conoscete sul fair play!

Blue Lock 1 arriverà in fumetteria, libreria e su panini.it a partire da luglio!

Il primo annuncio è andato, il prossimo ve lo sveliamo alle 13:00!

#StayTuned

City Hunter XYZ, nuova edizione del classico di Tsukasa Hojo in 12 volumi:

SBONK! Anche questo era semplice…stiamo parlando di CITY HUNTER XYZ!

La nuova edizione in dodici splendidi volumi della saga di uno dei più grandi mangaka della storia vi aspetterà in fumetteria, libreria e su panini.it a partire da luglio!

Gli altri due annunci? Continuate a seguire questa pagina..

Disney’s Alice in Wonderland di Jun Abe, adattamento manga del film di Tim Burton:

Avremmo preferito aspettare le cinque, ma alla fin fine è SEMPRE l’ora de tè, per cui ecco a voi ALICE IN WONDERLAND!

L’adattamento manga del capolavoro di Tim Burton in uno splendido cofanetto con i due volumi dell’opera arriverà in fumetteria, libreria e su panini.it sempre a luglio!

Manca solo un annuncio, vero? Questo proprio non lo potete immaginare..

Nel frattempo leggiamo Hanako kun, i sette misteri dell’Accademia Kamome