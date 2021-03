Planet Manga ha svelato il terzo dei quattro annunci previsti per la giornata di oggi.

Si tratta di Disney’s Alice in Wonderland di Jun Abe, adattamento manga del film di Tim Burton che verrà proposto a Luglio in un cofanetto che raccoglie entrambi i volumi dell’opera:

Avremmo preferito aspettare le cinque, ma alla fin fine è SEMPRE l’ora de tè, per cui ecco a voi ALICE IN WONDERLAND!

L’adattamento manga del capolavoro di Tim Burton in uno splendido cofanetto con i due volumi dell’opera arriverà in fumetteria, libreria e su panini.it sempre a luglio!

Manca solo un annuncio, vero? Questo proprio non lo potete immaginare..