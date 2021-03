Derek Kolstad (John Wick, Nobody), in un’intervista, parla del suo approccio all’adattamento televisivo di Dungeons & Dragons, spiegando le sue ragioni dietro alla scelta di renderlo una serie TV piuttosto che un film destinato alla sale cinematografiche.

Dungeons & Dragons – perché creare una serie televisiva

Dungeons & Dragons è nato come un gioco di ruolo da tavolo da giocare solo con un mucchio di dadi e un po’ di immaginazione.

Da allora si è diffuso in tutto il mondo, dando vista a varie espansioni del gioco classico, giochi di ruolo per computer e una Community incredibile di amanti del franchise, nonché un adattamento per il grande schermo. Derek Kolstad però, ha deciso di puntare tutto sulla televisione, un mezzo, secondo lui, particolarmente appropriato per un mondo così ricco di storia e sfaccettato come quello di D&D.

Come i fan del franchise sapranno bene, questo di Derek Kolstad non è l’unico adattamento di D&D in lavorazione.

John Francis Daley e Jonathan Goldstein (Game Night) stanno infatti dirigendo una versione cinematografica, in cui reciteranno star del cinema come Chris Pine. Eppure questo non sembra preoccupare Kolstad, il quale ha spiegato che si sta appoggiando alla TV proprio per creare un dramma più tranquillo, guidato dai personaggi, senza la necessità di un’azione costante:

In TV, puoi mettere in pausa. E siamo onesti, i nostri episodi preferiti delle nostre serie del cuore tendono a essere quelli in cui si hanno finiti i soldi, e ci sono due ragazzi in una stanza. È l’episodio chiave, in cui i personaggi parlano, andando in profondità, e dicono cose tipo: ‘Io sono l’uomo che bussa,’ o qualunque sia la battuta classica che ora non riesco a ricordare di Breaking Bad. Quelli sono i nostri momenti preferiti. L’azione è l’azione e ci arriveremo, e sarà bello, ma quando un ragazzo dice o fa una certa cosa, è lì che la TV ha il suo punto forte.

Kolstad ha anche spiegato i tipi di cambiamenti che è disposto a fare alla serie. Certamente bisogna attenersi alla “bibbia” di D&D, ma allo steso tempo bisogna essere malleabili. Kolstad quindi rimarrà fedele ai personaggi e a certi aspetti del mondo fantasy, ma per quanto riguarda la storia, l’immaginazione è importante e non basta attenersi a qualcosa di già scritto per renderla degna di essere guardata.

Dungeons & Dragons – qualche informazione in più sulla serie

Il progetto è sviluppato attraverso Entertainment One, lo studio cinematografico della Hasbro.

Kolstad ha annunciato che la prima stagione avrà probabilmente da 6 a 10 episodi, che sarnno sviluppati secondo l’approccio Disney+, capace di dare vita a episodi che hanno spazio di respiro, come The Mandalorian, e che il primo e il secondo episodio sono più specificamente pianificati all’interno dell’arco complessivo della stagione 1.

Kolstad ha anche rivelato che non è sicuro di quale sarà il titolo della serie, specialmente visti gli ostacoli logistici e legali con il film tratto dal materiale, che probabilmente sarà chiamato semplicemente Dungeons & Dragons.

Per quanto riguarda qualche informazione specifica sui personaggi o l’ambientazione, Kolstad non ha rivelato molto:

Voglio andare nel mezzo del mythos. Voglio arrivare verso la fine dove tutto è canonico, è biblico, è successo, o sta per accadere. In questo modo si possono rivisitare certe sequenze e storyline che tutti hanno amato in passato attraverso il flashback, ma sempre in un contesto nuovo. L’unicità e allo stesso tempo la familiarità di tutto questo è il motivo per cui torniamo ai giochi che amiamo.

Kolstad ha però svelato che il suo show potrebbe svolgersi nell’Underdark.

I fan di D&D sapranno che l’Underdark è un’ambientazione specifica all’interno della mitologia, una serie di tunnel e ponti collegati, sotterranei, che si estendono in tutto il mondo e che sono spesso sede di molte avventure più oscure, più nefaste, più magicamente intimidatorie e ovviamente più nascoste che i Dungeon Master possono creare. Kolstad è stato letterale qui, dicendo che la sua serie si svolgerà in questo Underdark e presenterà il tipo di creature cariche di sotterfugi, porte di fogne interdimensionali e furfanti che usano attacchi furtivi che spesso popolano questo ambiente.

