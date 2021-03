Mobile Suit Gundam è sempre stato un anime di successo, fin da quando ha debuttato per la prima volta alla fine degli anni ’70, portandoci nella guerra tra Zeon e la Federazione Terrestre.

Recentemente, il creatore della serie Yoshiyuki Tomino ha sollevato un problema che riguarda la mancanza di diversità nella serie originale. Sebbene Gundam sia abbia aggiunto degli elementi per garantire la diversità a molte serie nel corso della lunga storia del franchise, è chiaro che i tempi del suo debutto originale erano molto diversi da quello che sono oggi.

Gundam come franchise ha avuto un 2020 difficile, nonostante l’anno abbia segnato il quarantesimo anniversario della serie sempre in grado di trasformarsi di anno in anno. Come sono state cancellate le Olimpiadi estive del 2020 a causa della pandemia di coronavirus, così è stato per l’evento che avrebbe visto il lancio del G Satellite, una macchina che avrebbe trasmesso messaggi speciali sulla Terra.

Inoltre, anche il prossimo lungometraggio del franchise è stato posticipato a causa dei cambiamenti che dovevano essere fatti per quanto riguarda le aperture dei cinema, sebbene questa serie di film sequel della storia originale dovrebbe comunque essere pronta per la visione entro la fine dell’anno.

In una recente intervista, che è stata riportata dall’utente di Twitter Renatology, Tomino ha dichiarato di aver originariamente pianificato che uno dei personaggi della prima serie fosse di colore, ma che alla fine questa possibilità gli è stata negata dalle emittenti televisive che stavano trasmettendo Mobile Suit Gundam alla fine degli anni ’70:

Regarding why the stations refrained from depicting black characters, the answer seemingly lies in complaints against past insensitive representations. In order to avoid any negative feedback and controversy, they decided to outright not insert any identifiably black characters. https://t.co/QW3oEDhbpQ

