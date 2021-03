La quinta stagione di My Hero Academia sta per arrivare (e indovinate chi la recensirà) questo sabato e il popolare franchise sta cogliendo l’occasione per dare qualcosa ai fan tramite la “piattaforma di comunicazione video” che è Zoom.

Durante questa era della pandemia di coronavirus, molti utenti si sono affidati a Zoom per portare a termine il proprio lavoro o semplicemente per avere una conversazione faccia a faccia con i propri cari, ma ora i fan possono anche usare alcune nuove immagini come sfondo durante le chat utilizzando il potere delle sacre sale del Liceo Yuei!

Gli sfondi per Zoom di My Hero Academia

Decidere di incorporare i progetti del Liceo Yuei in questi nuovi sfondi Zoom ha decisamente senso considerando l’argomento della prossima stagione dell’anime, che vedrà gli amati studenti della Classe 1-A partecipare a un allenamento con i loro rivali della 1 B.

Come nel caso della maggior parte delle vicende raccontate da Kohei Horikoshi, le cose non vanno esattamente come previsto e l’allenamento rivela nuovi lati sia agli eroi che abbiamo imparato a conoscere, sia di quelli della 1-B che sono stati sullo sfondo per la maggior parte della storia di My Hero Academia fino ad ora.

L’utente di Twitter Shibuya Smash ha condiviso queste prime immagini sugli sfondi per Zoom che consentono agli utenti di rendere omaggio al popolare franchise apparendo come se fossero studenti nelle sale del Liceo Yuei, il luogo perfetto per imparare a diventare un eroe professionista!

To celebrate the upcoming start of S5, YTV has released My Hero Academia anime backgrounds you can use for online meetings or wallpapers— UA High School, the factory-like training grounds, Midoriya’s room, Bakugo’s house, and Todoroki’s house 🏡 Website: https://t.co/HbEdElZndH pic.twitter.com/pPvtzoisjd — シブヤスマッシュ 🌙 (@shibuyasmash) March 22, 2021

“Per celebrare l’imminente inizio della Stagione 5, YTV ha rilasciato sfondi dell’anime di My Hero Academia che puoi utilizzare per riunioni online o come sfondi: il Liceo Yuei, il campo di addestramento simile a una fabbrica, la stanza di Midoriya, la casa di Bakugo e la casa di Todoroki“.

La prossima stagione non si concentrerà solo sulle battaglie che si svolgeranno tra gli studenti dello Yuei, ma vedrà anche il ritorno di molti dei più grandi villain del franchise, tra cui Shigaraki e Dabi.

Inutile dire che gli eventi che si verificano in questa prossima stagione avranno grandi implicazioni, portando alla più grande battaglia che gli eroi abbiano mai affrontato.

