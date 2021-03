Il Capitolo 70 di Dragon Ball Super ha visto Granola, il protagonista dell’arco narrativo attuale, diventare il più forte guerriero dell’universo e con questo obiettivo raggiunto adesso si dirige verso Freezer, ovvero l’oggetto della sua vendetta.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU DRAGON BALL SUPER 70

Freezer, adesso resuscitato in occasione del Torneo del Potere, ha distrutto 40 anni prima della narrazione originale la razza natìa di Granola servendosi dei Saiyan e questo dolore non lo ha mai superato. Anzi, il guerriero ha trasformato il potere in forza e adesso più che mai vuole mettere le mani su Freezer.

Tuttavia, pare che Granola incontrerà l’altra faccia della sua vendetta, ovvero i Saiyan discendenti diretti degli sterminatori al soldo di Freezer, Goku e Vegeta.

Granola, in particolare, si dirige verso la banda degli Heetes dal momento che, essendo in affari con Freezer, dovrebbero sapere dove quest’ultimo si trovi. Questi loschi individui, tuttavia, hanno bisogno più che mai di ingraziarsi lo storico villain, pertanto, nel momento in cui Granola chiede loro dove si trovi Freezer, gli Heeters gli chiedono di attendere.

Granola va via tenendo presente che non ha molto tempo dal momento che presto morirà (come effetto collaterale del desiderio di diventare il guerriero più forte di sempre).

Gli Heeters fingeranno e dichiareranno a Granola la posizione di Goku e Vegeta (mediante i dati dell’androide Seven-Three) piuttosto che quella di Freezer, facendoli quindi combattere dal momento che, come anticipato, il sopravvissuto cova rancore anche verso la forte razza guerriera.

Si apre quindi lo scenario verso il nuovo scontro di Goku e Vegeta contro il guerriero più forte dell’universo. Cosa accadrà? Qual è l’entità del potere di Granola? E quali saranno i progressi degli allenamenti per l’apprendimento dei due Saiyan sulle tecniche divine?

Dragon Ball Super 70 – dove leggerlo

Il capitolo è disponibile dal 18 marzo 2021 attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). E’ possibile come sempre leggerlo, gratuitamente e legalmente, su MANGA Plus.

L’edizione cartacea è edita in Italia da Edizioni Star Comics.

