Dr. Stone - è già prevista una terza stagione dell'anime?

Secondo varie fonti emerse online piuttosto accreditate in termini di rumor, pare che la serie animata di Dr. Stone, ispirata al manga omonimo scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi, continuerà con una terza stagione.

Attualmente il franchise animato sta affrontando la seconda stagione animata, intitolata STONE WARS, e l’ultimo episodio è previsto per domani 25 marzo 2021.

Al momento non possediamo ulteriori dettagli, né se la voce sia in realtà confermata o smentita. Vi invitiamo, pertanto, a prendere il tutto con la dovuta precauzione e non appena ne sapremo di più arriveranno aggiornamenti.

L’anime di Dr. Stone ha avuto inizio con la prima stagione nel 2019 e si è conclusa nello stesso anno con 24 episodi totali. La seconda stagione, STONE WARS, è cominciata ad ottobre 2020 e si concluderà il 25 marzo. Il progetto anime è prodotto da TMS Entertainment e in Italia è visibile con sottotitoli su Crunchyroll.

Dr. Stone

In Giappone Dr. Stone è pubblicato da Shueisha sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump dal marzo del 2017 e conta al momento 19 volumi; in Italia è in corso per Edizioni Star Comics (14 volumi finora).

Il 4 marzo 2020 Shueisha ha pubbliato lo spin-off manga ispirato al manga intitolato “Dr. Stone reboot: Byakuya” concludendosi con 9 capitoli totali.

Il manga è stato scritto e disegnato da Boichi e lo sceneggiatore Inagaki si è occupato di supervisionare i dialoghi e delle reazioni dei personaggi.

La storia dello spin-off ha narrato le vicende del padre del protagonista Senku, Byakuya Ishigami e in Italia è disponibile da marzo 2021 sempre con Star Comics.

