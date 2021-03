La serie animata di Black Clover, prodotta da Studio Pierrot (Naruto), ha esordito in Giappone nel 2017 e ad oggi conta 169 episodi trasmessi. L’anime è ovviamente ancora in corso e in Italia è possibile guardarla con sottotitoli in italiano e legalmente attraverso la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

In un mondo permeato di magia, due neonati, Asta e Yuno, vengono abbandonati sugli scalini di una chiesa. Yuno possiede un potere magico straordinario, mentre Asta è l’unica persona al mondo senza alcun talento magico.

A quindici anni, sostengono la prova che li porterà a ricevere il loro grimorio, un libro di magia che serve ad amplificare i poteri del proprietario. Yuno ottiene un grimorio estremamente raro, ma a sorpresa anche Asta riceve un grimorio… particolare. I due amici e rivali sono pronti a sfidarsi per diventare Imperatore Magico. Non arrendersi mai, questa è la vera magia!

