Boruto 191 ha appena mostrato nuovamente una potente forma di Naruto dopo tre lunghi anni! Boruto: Naruto Next Generations sta per chiudere l’arco narrativo dei Contenitori nella serie anime e ha iniziato a mostrare sempre più spesso Kawaki mentre si prepara a renderlo protagonista del prossimo grande arco della serie.

Boruto 191 – il ritorno di una potente trasformazione di Naruto

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Boruto 191.

Boruto 191 ci offre l’opportunità di vedere quanto duro sia il conflitto interiore di Kawaki, il quale deve lottare sia per contrastare il potere dentro di lui che contro i pregiudizi delle persone, ricordando, in questo, l’infanzia di Naruto, che era interessato a incontrare personalmente Kawaki per il suo strano potere Karma e i legami con Kara.

L’ultimo episodio della serie li pone ufficialmente faccia a faccia per la prima volta. Ma questo evento è importante per un altro motivo, poiché è la prima volta che Naruto usa la sua modalità chakra di Kurama dopo quasi tre anni.

Come sottolinea @ Abdul_S17 su Twitter, l’ultima volta che l’ha usato nell’anime è stato nell’episodio 65, ben 126 episodi prima!

The last time we saw Naruto use his chakra mode was in Ep65! So almost 3 years ago! LET THAT SINK IN. 126 EPISODES AFTER. #naruto #Boruto pic.twitter.com/lGtn42m7df — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) March 21, 2021

kawaki and naruto’s first interaction!! 😭 ive been waiting so long for this moment pic.twitter.com/kaStClEVm1 — star (@mitskui) March 21, 2021

Era una situazione piuttosto grave per fargli usare questa modalità. Quando hanno lanciato palle di fuoco nella sua direzione, Kawaki è stato costretto a usare il suo potere Karma per assorbire quella fiamma. Mentre però stava per restituire loro il colpo, Kawaki decide di reindirizzarlo all’ultimo momento perché vede un ragazzino di fronte a lui.

Naruto quindi arriva per assorbire completamente il colpo di Kawaki per poi promettere di accogliere Kawaki sotto la sua ala.

Naruto sa un paio di cose sui ragazzi indomiti e selvaggi che sono stati gravati da un terribile potere fuori dal loro controllo, e questo sarà il punto cruciale del loro rapporto nell’anime, che si svilupperà con la nuova saga dedicata a Kawaki.

Acquistate Boruto. Naruto Next Generations (Vol. 11) QUI!